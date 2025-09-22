Rajchl (PRO): Další okrádání naší země Bruselu nedovolíme

Ukončení provozu Třineckých železáren by znamenalo hotovou pohromu nejen pro Moravskoslezský region, nýbrž i pro celou naši republiku.
V Moravskoslezském kraji, kde je už dnes nadprůměrná nezaměstnanost, by důsledkem tohoto kroku byla ztráta tisíců pracovních míst, ať už přímo v Třineckých železárnách, či ve firmách, jež jsou na nich subdodavatelsky závislé, a pro ČR by se jednalo o fatální zásah do strategicky velmi významného odvětví, kterým výroba oceli bezesporu je.
Na vině jsou samozřejmě vysoké ceny energií a emisní povolenky. Pojďme, prosím, této hrozící katastrofě zabránit. Pokud pošlete do vlády nás, tak neskončí Třinecké železárny, nýbrž emisní povolenky. My už prostě Bruselu další okrádání naší země prostřednictvím velkého zeleného podvodu nedovolíme!
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV