Rajchl (PRO): Další okrádání naší země Bruselu nedovolíme

22.09.2025 10:21 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na hrozící ukončení provozu Třineckých železáren

Foto: Xaver Live
Popisek: Jindřich Rajchl

Ukončení provozu Třineckých železáren by znamenalo hotovou pohromu nejen pro Moravskoslezský region, nýbrž i pro celou naši republiku.

V Moravskoslezském kraji, kde je už dnes nadprůměrná nezaměstnanost, by důsledkem tohoto kroku byla ztráta tisíců pracovních míst, ať už přímo v Třineckých železárnách, či ve firmách, jež jsou na nich subdodavatelsky závislé, a pro ČR by se jednalo o fatální zásah do strategicky velmi významného odvětví, kterým výroba oceli bezesporu je.

Na vině jsou samozřejmě vysoké ceny energií a emisní povolenky. Pojďme, prosím, této hrozící katastrofě zabránit. Pokud pošlete do vlády nás, tak neskončí Třinecké železárny, nýbrž emisní povolenky. My už prostě Bruselu další okrádání naší země prostřednictvím velkého zeleného podvodu nedovolíme!

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

K čemu přesně je vlastně europarlament?

Sama tvrdíte, že třeba i přes negativní stanovisko EP, se EK sněží prosadit v Radě své. Proč má EK vlastně takové pravomoci něco prosazovat, když ji na rozdíl od vás poslanců nevolí lidé? Není to nefér? Nejde s tím něco udělat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

