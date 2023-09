Rajchl (PRO): Další z řady porušených slibů pětidemoliční parodie

reklama

Zbyněk Stanjura k poplatkům za obnovitelné zdroje energie (tzv. POZE, jež jsou součástí ceny, kterou platíte za elektřinu) dne 15. 5. 2023: „My ten objem chceme snížit minimálně o 14 miliard tak, aby ho neplatil nikdo – stát ani spotřebitelé,“ uvedl. „Víme, že to nebude jednoduché a že ti, kteří podporu inkasují, budou hrozit žalobami a arbitrážemi. Nicméně my jsme to riziko posoudili a jsme připraveni ho podstoupit,“ dodal Stanjura.

V pondělí 25. 9. bylo vše jinak. Stanjura i s celou vládou tváří v tvář jasnému fiasku vycouvali a kompletní výši POZE v roce 2024 přesunou na české domácnosti a firmy. Za další z celé řady porušených slibů ze strany pětidemoliční parodie na vládu zaplatíme všichni společně z našich kapes takovou malou drobnou částku, 36 miliard korun!

Takže mám pro všechny, kteří tvrdili, že demonstrace nic nezmůžou, jednu dobrou radu. Seďte doma, neremcejte a pěkně plaťte do bezedné fialové kasičky další a další peníze. A dál si v obýváku říkejte "s nimi by to nehnulo, ani kdyby nás přišlo půl milionu". Jistě vám to placení všech vašich účtů ulehčí.

Nezlobte se ale na mě, že se k vám nepřidám. Nenechám se poslušně holit až na kost a nakonec odvést na porážku. Neb ten, kdo bojuje, může prohrát. Zatímco ten, kdo nebojuje, ten už prohrál. A nakonec stejně přijdou i ti, co původně nechtěli. Protože jim tváří v tvář vlastnímu rodinnému rozpočtu prostě nic jiného nezbude.

