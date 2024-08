Rajchl (PRO): Jak chutná vlastní medicína, paní Fridrichová?

Pořad 168 hodin nahradí Strážmistr Topinka. Nikdy jsem to neviděl a asi ani nikdy neuvidím, ale rázem se tento seriál stal mým nejoblíbenějším pořadem na naší veřejnoprávní televizi.

A ještě jedna drobná poznámka - velmi mě pobavilo, jak se Nora dojímala, že jsou ona i její kolegové očerňováni bez možnosti se bránit.

Což je přesně to, co ona dělala několik let mnoha jiným lidem, když si myslela, že jsou s Wollnerem všemocní. Bez sebemenšího uzardění ničili lidi, kteří oponovali jejich vidění světa, a bylo jim zcela ukradené, co s nimi jejich vylhané a manipulativní reportáže napáchají.

Ostatně mám s tím osobní zkušenost - o mnou pořádaných demonstracích opakovaně lhali a snažili se je vykreslit jako proruské a extremistické. Ani jednou mi ale nedali šanci se k tomu jakkoliv vyjádřit.

Takže bych tímto chtěl na dálku položit Noře jednu stručnou otázku. Jak chutná vlastní medicína, paní Fridrichová?

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

