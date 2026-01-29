Rajchl (PRO): Je na čase pochopit, že žádná rozumná dohoda není možná

30.01.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání a chování opozičních poslanců

Rajchl (PRO): Je na čase pochopit, že žádná rozumná dohoda není možná
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Před čtyřmi lety Markéta Pekarová Adamová veřejně prohlásila, že pokud Miloš Zeman odmítne jmenovat vládu, složenou z koalice SPOLU a PirSTAN, tak krajním řešením bude zbavit jej pravomoci pro nezpůsobilost výkonu funkce. A Mikuláš Ferjenčík navrhoval snížit rozpočet Hradu na nulu.

To tehdy nebylo vydírání? Kde byla tehdy mainstreamová média a komici z Milionu chvilek? Je na čase pochopit, že s nimi žádná rozumná dohoda není možná, a shodit rukavice.

Osobně bych udělal přesně to, co oni sami navrhovali po minulých volbách, a vzkázal Petru Pavlovi, že pokud nezačne jednat v mezích Ústavy, tak jeho rozpočet bude nula, a ihned zrušit nedůstojnou apanáž pro jeho ženu, kterou si netroufli zavést ani bolševičtí prezidenti v čele s Gottwaldem.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
