Rajchl (PRO): Je na čase pochopit, že žádná rozumná dohoda není možná

Před čtyřmi lety Markéta Pekarová Adamová veřejně prohlásila, že pokud Miloš Zeman odmítne jmenovat vládu, složenou z koalice SPOLU a PirSTAN, tak krajním řešením bude zbavit jej pravomoci pro nezpůsobilost výkonu funkce. A Mikuláš Ferjenčík navrhoval snížit rozpočet Hradu na nulu.
To tehdy nebylo vydírání? Kde byla tehdy mainstreamová média a komici z Milionu chvilek? Je na čase pochopit, že s nimi žádná rozumná dohoda není možná, a shodit rukavice.
Osobně bych udělal přesně to, co oni sami navrhovali po minulých volbách, a vzkázal Petru Pavlovi, že pokud nezačne jednat v mezích Ústavy, tak jeho rozpočet bude nula, a ihned zrušit nedůstojnou apanáž pro jeho ženu, kterou si netroufli zavést ani bolševičtí prezidenti v čele s Gottwaldem.
JUDr. Jindřich Rajchl
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.