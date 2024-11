Rajchl (PRO): Kennedy je obrovská výhra pro USA i pro celý svět

Robert Francis Kennedy byl Donaldem Trumpem jmenován na pozici Secretary of Health and Human Resources, což je v podstatě taková obdoba našeho ministra zdravotnictví.

Je to obrovská výhra pro USA i pro celý svět.

Co se týče Ameriky, ta se výrazně posune v důrazu na kvalitu potravin (což je z mého pohledu klíčové téma i u nás, neboť kvalita našich potravin je ještě víc zdrcující než jejich cena).

No a co se týče světa, tak jsem si jist, že RFK Jr. si pořádně posvítí na farmaceutické giganty, a to nejen ohledně mRNA látek, jež byly pod protiprávním nátlakem vpraveny do těla milionů lidí na celém světě, nýbrž i ve vztahu ke všem jejich nekalým praktikám a zfalšovaným studiím, na jejichž základě upřednostnily svůj business před bezpečností a objektivní informovaností svých klientů.

Za mě se jedná o naprosto správný krok a současně o demonstraci toho, že Trump do toho tentokrát řízne mnohem odvážněji než v roce 2016 a že už žádné personální kompromisy dělat nehodlá.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

