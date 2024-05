Rajchl (PRO): Nechutná manipulace České televize. Vyzývám - Jeden za všechny a všichni proti ČT

reklama

VÝZVA - Volte proti České televizi!

Včera zveřejněný průzkum agentury Kantar na objednávku ČT beru jako hozenou rukavici. To, co tam předvedli nejen vůči naší straně PRO, nýbrž i vůči ANO, SPD a Svobodným, je totiž naprostá fraška. Čistá manipulace.

Nebo je tady opravdu někdo, kdo si reálně myslí, že STAN má stejný volební potenciál jako ANO? A SPOLU jen o procento méně?

Pevně doufám, že už té nadvlády ČT nad našimi životy máme všichni dost! A že kolegové z výše zmíněných národně-konzervativních stran vezmou tuhle trapnou manipulaci jako podnět k tomu, abychom se po volbách do EP co nejdříve spojili, uspěli ve volbách do PS a pak tu prolhanou ČT co nejdříve zrušili.

Teď už jde jen a pouze o to, jestli se naši občané znovu nechají obelhat ze strany STAN TV z Krkavčích hor, nebo jestli konečně budeme hlasovat podle sebe a svého srdce.

Většina normálních lidí si už roky stěžuje na to, že výsledky voleb zde určují mainstreamová média.

Necháme je vyhrát i tentokrát a budeme opět volit tak, jak chtějí oni, nebo je konečně dokážeme porazit?

Proto si vás tímto dovoluji vyzvat dostaňte do EP subjekty, které tam mocipáni z Kavek nechtějí! Ať už je to naše strana PRO, nebo některá z výše jmenovaných národně-konzervativních stran.

Hlavně, ať je to někdo jiný, než koho zcela viditelně tlačí ČT - to jsou totiž subjekty, jež pro jejich plány nepředstavuje naprosto žádné ohrožení.

Jedině tak můžeme dosáhnout skutečné změny. Jedině tak nad touhle zemí definitivně ztratí moc.

Je třeba volit PROTI České televizi!

Jste PRO?

Pokud souhlasíte, tak prosím o maximální sdílení této výzvy. Pojďme to rozjet naplno!

Jeden za všechny a všichni proti ČT!

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

