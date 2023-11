Rajchl (PRO): Pravda nakonec vyjde najevo

Jan Hofmann byl položen dotaz

To jsou vaše slova z jednoho článku zde. Co ale říkáte na to, že skoro 50 let staré letadlo je lepší než F-35? https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Rana-pro-Cernochovou-Tutlali-stejne-to-vylezlo-Skoro-50-let-stare-letadlo-je-lepsi-nez-F-35-745435

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.