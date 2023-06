Rajchl (PRO): Proč zrovna my musíme mít ve vládě takové naivní prosťáčky

Nemyslím si, že byste měl jako Zeman zasahovat do jmenování ministrů, ale co mě zarazilo je váš komentář, že Výborného jmenujete, protože má vizi. Myslíte, že jen vize stačí? Co odbornost? Neměla by ta být na prvním místě?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.