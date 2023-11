Rajchl (PRO): Prosím vás, nemůžete té Černochové vypnout Twitter?

reklama

Nebo aspoň sebrat z ruky telefon, než definitivně zničí i poslední zbytky mezinárodní reputace naší země? Její výzvě k opuštění OSN se směje celý svět a podle diplomatů může reálně ohrozit naši snahu o místo v Radě bezpečnosti OSN.

Jak trefně poznamenal jeden předních odborníků na zahraniční politiku - vypadáme jako banda amatérů. A aby toho nebylo málo, tak se rozčílila nad tím, jak může Radě pro lidská práva předsedat Írán. Problém je v tom, že jí v současné době předsedá jiná země. Shodou okolností je to Česká republika.

V každé normální zemi by jakýkoliv politik po takovém fiasku okamžitě odstoupil. A pokud by tak neučinil, tak by jej k tomu během dvou dnů donutila média. Jen u nás ji budou naši servilní mainstreamoví žurnalisté zase krýt a pokusí se to co nejrychleji přejít.

Jana Černochová na výkon svého postu prostě nemá. Tečka.

