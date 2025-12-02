Rajchl (PRO): Tady to máte v plné parádě

02.12.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zvyšování cen energie emisními povolenkami

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Jednu MWh vyrobíme v naší uhelné elektrárně za 6 EUR, ale prodáváme ji za 86 EUR, neboť 80 EUR stojí emisní povolenka. Za situace, že si ji před pár lety koupil německý penzijní fond na komoditním trhu za 10 EUR, se dostáváme do zcela absurdního stavu, kdy 70 EUR z ceny elektřiny vyrobené v českých elektrárnách a zaplacené českými občany inkasuje právě tento penzijní fond, jenž s výstavbou, údržbou a provozem naší elektrárny nemá vůbec nic společného.

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

3%
94%
3%
hlasovalo: 4013 lidí

Tento “obchodní model” lze označit jedním jediným slovem - okrádání. Můžeme pak stokrát ukazovat prstem na Brusel, ovšem hlavní vinu za toto prachsprosté vykořisťování neseme my sami. Prostě proto, že si to necháme líbit. A také proto, že si neustále pod různými záminkami a pohnutkami volíme do vedení našeho státu politiky, kteří Bruselu poslušně slouží.

Jak dlouho se ještě necháme okrádat za bílého dne? Jak dlouho nám bude trvat, než konečně otevřeme oči a pochopíme, jak falešná hra se tu s námi hraje? Jak dlouho ještě budeme dobrovolně žít v energetické chudobě, zatímco bruselští mocipáni budou díky naší práci hodovat u bohatě prostřených stolů?

Jak dlouho ještě bude trvat, než konečně pozvedneme naše hlavy a řekneme DOST?

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

ceny , emisní povolenky , energie , povolenky , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je financování německých penzijních fondů z kapes českých občanů v pořádku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

