Rajchl (PRO): Ukázka klasické demagogie

Tohle je ukázka klasické demagogie lháře a placeného manipulátora Romana Mácy:

Ve svém komentáři se snaží implikovat, že realizace našich programových priorit je zárodkem politických procesů, stavění ostnatých drátů na hranicích, lágrům pro nepohodlné a popravám. Snaží se křečovitě vytvořit dojem, že se jedná o nějaký extremismus, který nás vrátí do doby nesvobody a totality. Takže pro méně ostřejší pastelky v penále, ke kterým Roman vždy patřil, tu mám stručné vysvětlení.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

1) Sundání Fialy - standardní proces, kdy ve volbách jedna vláda odejde a druhá přijde. U téhle pětikoaliční sestavy diletantů platí, že čím dřív, tím líp.

2) Sundání ukrajinských vlajek - ve většině evropských států žádné ukrajinské vlajky na státních budovách nevisí. To jen my jsme vůči autokratickému režimu oligarchů a neonacistů kolem Zelenského servilní až na půdu. Já dlouhodobě a konzistentně říkám, že v naší zemi mají viset naše vlajky - nechápu, proč se máme vtírat Ukrajině nebo Evropské unii. Tudíž se jedná opět o zcela standardní krok.

3) Sundání politických neziskovek - opět standardní bod našeho programu. Ne, Romane, nehodlám platit ty, kteří živí podobné parazity, jako jsi ty, z veřejných peněz. Ušetřené miliardy dám raději důchodcům, samoživitelkám a mladým rodinám s dětmi. Chápu, že tě děsí, že by ses musel jít živit normální prací, a ne profesionálním lhaním, ale budeš se s tím muset smířit.

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 84% Ne 9% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 1898 lidí

4) Sundání ČT - většina států EU veřejnoprávní televizi nemá. My ji nepotřebujeme také. Pokud si pětikoalice dál hodlá pěstovat svou propagandu, nechť si ji zaplatí ze svého, ne z peněz všech občanů, kteří ve valné míře už ČT vůbec nesledují.

5) Sundání daně z nemovitostí - ano, to je velký extremismus, chtít snížit daně těm, kteří si vydělali na vlastní bydlení, a netrestat je za to, že si pořídili za zdaněné peníze nějaký majetek. Chápu, že v očích bruselských socialistů je to něco nepředstavitelného a krajně pravicového, ale my fakt nechceme okrádat pracující lidi o jejich peníze a kupovat za ně tanky u německých zbrojovek.

6) Sundání cen elektřiny a plynu - další extremistický návrh, viď? Jasně, vám vyhovuje, když je elektřina 4x dražší, než by musela být, protože používáme jako referenční cenu pro její nákup cenovou úroveň Lipské burzy, a nikoliv zákon o cenách, ale já fakt nehodlám prostřednictvím faktur za elektřinu a plyn živit finanční spekulanty z Německa a Francie.

7) Sundání emisních povolenek - ne, Romane, nehodláme udržovat v běhu tenhle velký zelený podvod. Kdybys tomu trochu rozuměl, tak bys věděl, že většina peněz z emisních povolenek nejde na ekologické projekty, ale do kapes spekulantů, kteří s nimi obchodují. Odmítám to, aby naši občané byli nadále v tomhle obřím podvodném schématu okrádáni o své peníze.

8) Sundání platů politiků - jo, tak to je v tvých očích vrchol extremismu. Chápu.

Pokud ty vidíš v tom, že chci dopřát našim lidem víc peněz v jejich peněženkách, zárodek ostnatých drátů a politických procesů, tak jsi buď lhář, nebo idiot. Anebo obojí. Každopádně jako obvykle se jen snažíš lidi zastrašit. Problém je v tom, že většina už ti tuhle taktiku nespolkne.

A propos - já, na rozdíl od tvé platonické lásky Oty Foltýna, nenazývám lidi sviněmi a nechci kolem nich hloubit příkopy. Nevím, jak to vidíš ty, ale podle mě má tahle Otíkova fašistická mentalita k politickým procesům, ostnatým drátům, lágrům pro nepohodlné a popravám výrazně blíž, než cokoliv z toho, co jsem napsal já.

Ale tebe vlastně neplatí za to, abys říkal pravdu. Tebe platí za šíření propagandy. Takže se není čemu divit. Naštěstí už tě lidi dávno prohlédli, a tak zatímco tvůj příspěvek nasbíral 300 lajků za 7 hodin, tak ten můj dosáhl stejného počtu za 3 minuty.

Počkej vlastně, já zapomněl - to jsou všechno lajky od ruských fejkových profilů, viď? Tak určitě!