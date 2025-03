Rajchl (PRO): Ursula posunula bruselskou korupci o řád výš

Dal jsem si jedenáctiminutový projev Ursuly von der Leyen na půdě Evropského parlamentu a upřímně říkám, že mnou cloumá zlost a hrůza. Kdybych měl ten její demagogický koncert sesumírovat do jedné věty, tak by zněla takto: Všechny peníze do zbraníÍ!

Co to znamená konkrétně?

prolomení rozpočtových pravidel, umožňujících vyšší zadlužení členských států, které umožní si půjčit 650 miliard EUR nad rámec těchto pravidel, aby byly investovány do obrany

spuštění programu SAFE, jenž umožní členským státům půjčit si dalších 150 miliard eur, jež by měly být investovány na bázi víceletých programů do zbraní

členské státy budou oprávněny přesměrovat veškeré zdroje z EU, směřující do jiných oblastí (věda, zdravotnictví, inffrastruktura), do zbrojních kontraktů

veškeré nákupy se budou provádět jednotně pod taktovkou Bruselu

Ursule evidentně nestačilo poslat 71 miliard za kontrakty na nákup vakcín společnosti Pfizeru, teď chce nakupovat za 800 miliard eur zbraně od zbrojařů po celé Evropě. Posunula bruselskou korupci o řád výš. My si to půjčíme a astronomicky zadlužíme Českou republiku na generace dopředu a ona to utratí se svými kamarády, stejně jako když si smskovala s šéfem Pfizeru Albertem Bourlou.

Nechci znít fatalisticky, neboť každé volby jsou důležité, nicméně v září se opravdu bude hrát o to, jestli skončíme s naprostým rozvratem našich státních financí utopení v dluzích, nebo jestli postavíme do čela našeho státu politiky, disponující odvahou tuhle sebevražednou misi opustit.

Já zcela jednoznačně odmítám obětovat prosperitu České republiky na oltář kultu války. Tohle zbožštělé uctívání masivního zbrojení na úkor rozvoje naší budoucnosti je mi z duše odporné. Nenechme si jej, prosím, vnutit. Covidové zchudnutí bylo totiž proti tomu, co se na nás chystá, procházkou růžovým parkem.

Ač to na první pohled vypadá, že se museli zbláznit, tak opak je pravdou - oni to mají dokonale promyšlené. Jejich cílem je zruinovat hospodářství členských států natolik, že budou muset přijmout vše, co jim Brusel nadiktuje. Chtějí nás prostě mít v hrsti. Zavázat si nás dluhem.

A já jsem přesvědčen, že je naší historickou povinností tenhle scénář nepřipustit.

