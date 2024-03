Rajchl (PRO): Uznání Krymu coby součásti Ruské federace

reklama

Nechápu, čeho se naši politici pořád tak strašně bojí, že vám nejsou schopni říkat věci na rovinu.

Je jistě pozitivní, že Andrej Babiš po dvou letech našel odvahu přijmout naše názory, které jednoznačně zastáváme od prvního dne konfliktu na Ukrajině, když po dvou letech navrhne, že by Praha mohla uspořádat mírovou konferenci a pokusit se ukončit tohle zbytečně pokračující krveprolití jediným realistickým způsobem - tedy diplomatickou dohodou.

Nicméně už nerozumím tomu, proč se stydí říct, kdo by se měl takové konference účastnit a jaké by měly být parametry takové dohody.

Tak tedy zcela otevřeně.

Účastníci:

Rusko - delegace vedená Vladimírem Putinem

USA - delegace vedená těmi, kteří vedou Joe Bidena

Ukrajina - delegace vedená Volodymyrem Zelenskym

Česká republika (mediátor) - delegace složená ze zástupců politických stran prosazujících mírové řešení

Parametry dosažení mírové dohody:

okamžité uzavření dočasného příměří (zastavení bojů)

uznání Krymu coby součásti Ruské federace

uspořádání referenda o budoucnosti Doněcké a Luhaňské oblasti pod monitoringem inspektorů OSN, Ukrajiny a Ruska (nechť si lidé žijící na tomto území o něm sami rozhodnou)

garance plné svrchovanosti a suverenity zbylého území Ukrajiny

dohoda všech stran, že Ukrajina nebude usilovat o vstup do NATO a že NATO nebude vyvíjet žádnou snahu o začlenění této země do tohoto vojenského paktu

Prozápadním snílkům se to samozřejmě nebude líbit, ale dle mého přesvědčení je to maximum možného, čeho lze momentálně dosáhnout.

Jinak bude Ukrajina ztrácet každý den další části svého území a tisíce životů svých vojáků , Evropa ekonomicky upadat, Rusko posilovat a Čína přebírat pozici světového hegemona číslo 1.

Realita je totiž taková, že tuhle válku už USA, Evropa a Ukrajina prohrály. Teď už je jen třeba limitovat ztráty. Mluvit o nějakém triumfálním vítězství Kyjeva v podobě znovuzískání Donbasu a Krymu může v tuto chvíli už pouze naprostý šílenec žijící mimo jakoukoliv realitu.

Pokud nechceme nadále posilovat Rusko a Čínu na úkor Evropy, včetně České republiky, tak je výše uvedené řešení jediným možným východiskem. Čím déle se bude válčit, tím lépe pro Rusko a Čínu a tím hůře pro nás.

Zbývá už jen jediná otázka - jestli si ostatní uvědomí, že tak jako jsme měli pravdu před dvěma roky, tak ji máme i nyní, a najdou odvahu to uznat - nebo, jestli jim to bude zase trvat další dva roky, než najdou odvahu nahlas říct to, co my se nebojíme říkat už teď.

Nebo je tu vlastně ještě třetí možnost - že se občané téhle země zvednou, skoncují se zoufalou vládou amatérů Petra Fialy a dají svoji důvěru nám.

Neboť my bychom s realizací této strategie neváhali ani minutu.

Co vy na to?

Jste PRO?

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rajchl (PRO): Tentokrát to už prostě vyjít musí! Rajchl (PRO): Joe Biden posunul politickou kulturu v USA na nové dno Peksa (Piráti): Reakce na Rajchlovy nemístné a nebezpečné lži Rajchl (PRO): Jděte pryč a nevracejte se. Národ vás má plné zuby

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE