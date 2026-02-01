Rakušan (STAN): Jednoduchá rada, pane premiére

Koalice si stěžuje, že v parlamentu moc mluvíme a svoláváme dokonce (ó hrůzo!) mimořádné schůze, na kterých “ničeho nedosáhneme, protože přece nemáme většinu”.
Jednoduchá rada, pane premiére:
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Pokud se chcete vyhnout dlouhým diskuzím ve sněmovně, nepředkládejte jí zákony, které neprošly řádnou odbornou debatou v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Tlačíte-li politizaci státní správy nebo nepromyšlené změny stavebního řízení poslaneckými návrhy, chceme si k tomu říct svoje, a to pořádně nahlas. Jen vám můžu slíbit, že my budeme na rozdíl od vás vždycky mluvit k věci a nikdy 11 hodin.
A pokud se vám nelíbí mimořádná schůze, stačilo jediné: najít odvahu distancovat se od chování ministra Macinky, a ne jeho gangsterské metody krýt a bagatelizovat.
Protože nemáte-li kuráž postavit se hulvátství, jako tomu bylo u Macinky, nebo postavit se za spojence, jako tomu bylo v případě Dánska a Grónska, kde máme jistotu, že se v případě potřeby dokážete postavit za naši zemi a její obyvatele?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.