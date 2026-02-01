Rakušan (STAN): Jednoduchá rada, pane premiére

01.02.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kritiku opozice, že blokuje práci Poslanecké sněmovny

Rakušan (STAN): Jednoduchá rada, pane premiére
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Koalice si stěžuje, že v parlamentu moc mluvíme a svoláváme dokonce (ó hrůzo!) mimořádné schůze, na kterých “ničeho nedosáhneme, protože přece nemáme většinu”.

Jednoduchá rada, pane premiére:

Pokud se chcete vyhnout dlouhým diskuzím ve sněmovně, nepředkládejte jí zákony, které neprošly řádnou odbornou debatou v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Tlačíte-li politizaci státní správy nebo nepromyšlené změny stavebního řízení poslaneckými návrhy, chceme si k tomu říct svoje, a to pořádně nahlas. Jen vám můžu slíbit, že my budeme na rozdíl od vás vždycky mluvit k věci a nikdy 11 hodin.

A pokud se vám nelíbí mimořádná schůze, stačilo jediné: najít odvahu distancovat se od chování ministra Macinky, a ne jeho gangsterské metody krýt a bagatelizovat.

Protože nemáte-li kuráž postavit se hulvátství, jako tomu bylo u Macinky, nebo postavit se za spojence, jako tomu bylo v případě Dánska a Grónska, kde máme jistotu, že se v případě potřeby dokážete postavit za naši zemi a její obyvatele?

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
