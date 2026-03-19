Dostál (Stačilo!): Na našem rokycanském gymnáziu se zbláznil ředitel

Na našem rokycanském gymnáziu se zbláznil ředitel.
Dva 17-letí žáci přišli na halloweenskou soutěž masek v hábitech Ku-Klux-Klanu (a ještě ji vyhráli). Ředitel, místo toho, co by jim promluvil do duše a dal jim přečíst Chaloupku strýčka Toma, podal na kluky trestní oznámení za "projevy sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka". To samé TO podal sám na sebe i na neznámé pachatele, kteří studentům dali v soutěži hlas.
Přijde vám to taky divné a nepřiměřené? Správně. Víte proč?
Nudné trestní právo vyžaduje, aby si uživatel přečetl nejen konkrétní skutkovou podstatu ("ten paragraf"), ale i obecnou část trestního zákona. Z ní vyplývá, že pro trestnost musí být splněny nejen znaky "toho paragrafu", ale i všechny podmínky v obecné části TZ. Zde například podmínka zavinění ve formě úmyslu, nebo korektiv společenské škodlivosti činu. Protože co nesplňuje byť jen jeden znak obecné či zvláštní části TZ, to NENÍ trestný čin a proto logicky ani není co oznamovat.
Sorryjako, ale já fakt pochybuji, že by zde úmysl "pachatelů" směřoval k "potlačování práv či svobod" kohokoliv. Někde v jižanských státech USA by to třeba vyznívalo jinak, ale Rokycansko přece jen nemá tu tradici otrokářství ani útlaku Afroameričanů... To není jako kdyby si vzali na triko hákenkrojc; považuji za pravděpodobné, že ti studenti o kontextu KuKluxKlanu i příslušného kostýmu vědí buď houbeles, nebo nějaké nesmysly z internetu, a až jim to někdo vysvětlí, tak sami pochopí, proč je to blbě.
Byla to halloweenská soutěž, OMG. Dávat na to trestňák je asi jako oznamovat Škodu Henlein nebo prací prášek Árijec v České sodě. Nemluvě o některých kostýmech Erica Cartmana v seriálu Městečko Southpark... Tohle není ani na trestný čin, ani na přestupek ne, možná na pohovor v ředitelně.
Ale nyní k lidské rovině: Co hodlá ředitel tím trestním oznámením dosáhnout? Aby jeho studenti museli podávat vysvětlení na policii? Aby se rodiče museli bát, že kvůli pitomému maškarnímu dostanou jejich děti šest měsíců až tři roky odnětí svobody, a ještě před maturitou budou mít záznam v rejstříku? To jako vážně? A i kdyby to trestný čin byl (IMHO není), kdo má být odpovědný za nezvládnutou výuku občanské nauky a dějepisu? Žák nebo škola?
Já si z toho beru tři poznatky. Zaprvé, ředitel je alibista, který si paranoidním trestním oznámením ex post chrání vlastní zadek před woke aktivisty, na úkor stresu a strachu studentů a kolegů.
Zadruhé, ředitel ani nikdo na gymplu zjevně nechápe základy fungování trestního práva, takže je otázka, jak to chtějí v občanské nauce učit studenty. A zatřetí, je to projev pedagogické malosti; když už se něco takového stane, pan ředitel s nadhledem a autoritou má studentům vysvětlit, proč to byla chyba a jak se z toho poučit. To je role gymnaziálního učitele (dříve, v lepších časech, se proto říkalo "profesora"), notabene ředitele gymnázia. Snad to za něj teď udělá někdo rozumnější z orgánů činných v trestním řízení, kteří to budou muset projednat.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
