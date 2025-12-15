Rakušan (STAN): Vládní koalice o migračním paktu dlouhodobě neříká pravdu

Státy EU se shodly na zřízení tzv. fondu solidarity pro rok 2026, který je součástí unijního migračního a azylového paktu. Současně došlo k potvrzení, že Česko je pro příští rok osvobozeno od solidárního příspěvku vzhledem k množství uprchlíků z Ukrajiny, kteří v zemi mají dočasnou ochranu. Přesto vláda plánuje migrační pakt na svém prvním jednání odmítnout. Tento postoj Starostové označují za krajně nezodpovědný vzhledem k tomu, že Česko se tak stane zemí, která vypadne z jednotného systému správy migrace a azylu. Odborný tým se rovněž zabýval návrhem nové koalice zastavit růst odvodů OSVČ, což by mimo jiné znamenalo hlubší rozdíl mezi nimi a zaměstnanci. Body jednání byla i rozvodová novela, založení podvýboru pro opatrovnickou justici a nebo novela zákona o ochraně přírody.
Zástupci kabinetu Andreje Babiše se dohodli na odmítnutí migračního paktu. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout na prvním jednání vlády. Starostové upozorňují, že toto rozhodnutí je absolutně kontraproduktivní a Česku nijak nepomůže, naopak. „Na místě je připomenout několik věcí. Zaprvé migrační pakt přináší společnou ochranu vnějších hranic, rychlejší vyhošťování, detence na hranicích a letištích – tedy nástroje pro celoevropský problém, kterému čelíme. I přes to, že počty nelegální migrace jsou v Česku na minimu. Jde o řešení, bez kterého se neobejdeme, protože, a to k sobě buďme upřímní, sami proti nelegální migraci nezmůžeme téměř nic. Zadruhé od migračního paktu nejde ustoupit. Je již částečně implementován do českých zákonů. A i kdyby to šlo, bylo by to absolutně nesmyslné a nezodpovědné rozhodnutí, na které by Česko v rámci migrační politiky doplatilo. A zatřetí zástupci vládní koalice o migračním paktu dlouhodobě neříkají pravdu, nepředkládají veřejnosti pravdivá data ani fakta. Pracují s našimi strachy a obavami. Tvrdili nám všem, že Česko žádnou výjimku ze solidárního fondu nedostane. Tu výjimku jsme dostali. Protože jsme na ni měli nárok, stejně jako další členské země, které čelí zvýšenému migračnímu tlaku,” uvedl předseda Starostů Vít Rakušan.
Předmětem jednání byl i návrh zastropování růstu sociálních odvodů živnostníků, který předkládá nová koalice. Podle Starostů je nutné systém nastavit tak, aby byl férový, stabilní a přinesl jistotu, že lidé budou mít ve stáří důstojné zabezpečení. „Debata o sociálních odvodech OSVČ je velmi citlivá. A chci proto hned na začátek zdůraznit, že si za Starosty uvědomujeme, že živnostníci čelí podnikatelskému riziku, výkyvům příjmů, nemají benefity zaměstnanců, a proto je za nás určitě správné, aby jejich odvody byly nižší. Ale bohužel dnešní rozdíly jsou tak výrazné, že poškozují spravedlnost systému i samotné živnostníky. A zároveň je neudržitelné, že disproporce mezi OSVČ a zaměstnanci plně nese zaměstnanecká část společnosti. OSVČ tvoří asi jednu čtvrtinu pracovní síly – je jich zhruba 650 tisíc hlavních a 400 tisíc vedlejších – ale na daních a pojistném odvádějí celkem jen přibližně 6 %. Není možné, aby zdravotní sestry, učitelé nebo policisté dorovnávali ze svých odvodů to, že vysoce příjmový konzultant odvádí pouze minimum. Každý má přispívat férově podle svých možností, a proto jsou Starostové přesvědčení, že cestou je vyváženější nastavení odvodů,” shrnula garantka Starostů pro sociální oblast Pavla Pivoňka Vaňková.
Poslanci Starostů stáhli návrh o odložení rozvodové novely, na jejíž doplnění o ochranu dětí ve vysoce konfliktních sporech již není čas. „Náš návrh na odložení účinnosti o rok nám měl získat čas právě pro tvorbu této legislativy. V době, kdy jsme ho podávali, vypadala politická situace jinak. V debatě je ale nutné pokračovat a vyřešit vysoce konfliktní spory, které v rámci této problematiky panují. Musíme i nadále usilovat o systémové zlepšení,” shrnula garantka Starostů pro oblast ochrany zranitelných Barbora Urbanová.
Právě proto Starostové usilují o vznik zvláštního podvýboru, který by se otázkám opatrovnické justice systematicky věnoval. „Prostor pro pokračování této zásadní debaty je právě podvýbor, o jehož vznik usilujeme. Ale zároveň apelujeme, aby nedocházelo ke zveřejňování informací z živých kauz. I když nás podobné, velmi smutné příběhy hluboce zasahují a je správné, že nejsme lhostejní, je nutné trvat na tom, aby média i všichni další aktéři chránili soukromí každého konkrétního dítěte v maximální možné míře. Co jednou vstoupí do digitálního prostoru, nelze už nikdy úplně vymazat. Chceme debatu poctivou a kritickou, ale mysleme prosím na ty, kterých se týká a kteří si o sobě za pár let najdou na internetu informace, které by nikdy ve veřejné prostoru být neměly,” doplnil garant Starostů pro oblast spravedlnosti, justice a transparentnosti Karel Dvořák.
Odborný tým projednal i novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou Starostové předloží společně s dalšími zástupci opozice. „Návrh upravuje dvě oblasti, a to ochranu dřevin a ochranu ohrožených živočichů a rostlin. V případě první oblasti se změny zaměřují na dostatečnou ochranu stromů a keřů, které rostou mimo les, a jsou tak nezbytné pro zmírnění dopadů změn klimatu ve městech a obcích. Současně navrhujeme také upravit finanční kompenzace ve prospěch obcí za kácení z důvodu výstavby. V oblasti účinnější ochrany české fauny a flóry se návrh zaměřuje na zachování důležitých biotopů a na větší péči o vzácné a ohrožené druhy. V návrhu se zabýváme také světelným znečištěním, které negativně ovlivňuje přirozené biorytmy rostlin, živočichů i lidí, provozováním záchranných stanic nebo ochranou opylovačů, tedy zejména včel,” upřesnila garantka Starostů pro životní prostředí Jana Krutáková.
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková
