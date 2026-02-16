Rajchl (PRO): Oni mohou všechno. I porušovat zákon. Protože jsou přece „ti lepší“

17.02.2026 8:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k letáku zvoucímu na demonstraci na podporu prezidenta ve škole.

Rajchl (PRO): Oni mohou všechno. I porušovat zákon. Protože jsou přece „ti lepší“
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Tenhle politický letáček byl umístěn na oficiální nástěnce gymnázia v Příbrami, na kterou dohlíží ředitel školy.

Média samozřejmě tuto nepovolenou politikou indoktrinaci blahosklonně přehlíží.

Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby na stejné nástěnce visel před třemi lety plakátek propagující mnou svolanou demonstraci Česko proti bídě?

To by bylo řevu.

Ale u nich je to samozřejmě v pohodě. Oni mohou všechno. I porušovat zákon.

Protože oni jsou přece “ti lepší”.

Za sebe jsem jednoznačně pro tvrdý zákaz jakémukoliv politickému ovlivňování na základních a středních školách.

Nejen ohledně propagace akcí pořádaných defraudantem Minářem, nýbrž i ve věci témat jako je přínos EU, Green Deal, multikulturalismus a samozřejmě genderismus.

Je to pro děti ještě škodlivější než všechny sociální sítě dohromady.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Macinka se nepo…, to mu pomohlo.“ Jednání se Sikorským rozesmutní opozici
„Lékaři, pediatři, psychologové či pohřebáci říkají...“ Loprais z PRO po akci o covidu
Olympijský výpad redaktora ČT. Lidi to rozpálilo do běla
„Dostali kartáč.“ Turkova tiskovka a nový kandidát. Moravec se neudržel

Zdroje:

https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/634937361_1251597236965627_912301472760044572_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296_tt6&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=833d8c&_nc_ohc=WO2V7biWtc8Q7kNvwG0QbCi&_nc_oc=Adn_AOCqcD6Q4HbliEpKlhESEOAEFGGCUmobsnbtb5XUCNpsEu_AyOA8yIxpBT5LUPg&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-prg1-1.xx&_nc_gid=nPJ4qgnScyBJGU7sa731TA&oh=00_AfscC0DS4U8nwF8bvCfqU9xN-SddROy8C2vooekVBSOx6g&oe=699923E6

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

školství , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by být podobná aktivita na školách trestaná?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Audit klimatu za 5 mega?

Můžu se zeptat, jaký to má význam a co tím přesně myslíte? Jak chcete dělat audit počasí? A co když nedopadne dobře? To poručíte větru a dešti? Verča

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lachnit (ANO): Všichni jsme si zvykli na kulturu jednorázového použití

9:06 Lachnit (ANO): Všichni jsme si zvykli na kulturu jednorázového použití

„Když slyším slovo kultura, sahám hned po pistoli!“ Nechci připomínat autora těchto slov, protože si…