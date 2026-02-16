Rajchl (PRO): Oni mohou všechno. I porušovat zákon. Protože jsou přece „ti lepší“

Tenhle politický letáček byl umístěn na oficiální nástěnce gymnázia v Příbrami, na kterou dohlíží ředitel školy.
Média samozřejmě tuto nepovolenou politikou indoktrinaci blahosklonně přehlíží.
Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby na stejné nástěnce visel před třemi lety plakátek propagující mnou svolanou demonstraci Česko proti bídě?
To by bylo řevu.
Ale u nich je to samozřejmě v pohodě. Oni mohou všechno. I porušovat zákon.
Protože oni jsou přece “ti lepší”.
Za sebe jsem jednoznačně pro tvrdý zákaz jakémukoliv politickému ovlivňování na základních a středních školách.
Nejen ohledně propagace akcí pořádaných defraudantem Minářem, nýbrž i ve věci témat jako je přínos EU, Green Deal, multikulturalismus a samozřejmě genderismus.
Je to pro děti ještě škodlivější než všechny sociální sítě dohromady.
JUDr. Jindřich Rajchl
