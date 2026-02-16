Ministr Macinka: Hrozná je ta Babišova vláda, já vim. 68 let starý spor vyřešen

Česká republika dluží Polsku území o rozloze asi osmdesáti Václaváků…
„Řeší” se to už od roku 1958. Porevoluční federální vláda to v roce 1992 nótou ministra Dienstbiera uznala, ale od té doby nic moc posun. Rozhodnutí o postoupení části českého území Polsku by muselo být schváleno ústavní většinou v českém Parlamentu, k čemuž nikdy nedošlo.
Dnes jsme to s polským kolegou Sikorskim (ano, s tím, který mi podle naší potrefené opozice měl předevčírem v Mnichově vysvětlovat základy fungování EU) domluvili úplně jinak. Žádné území (ani peníze) by se převádět nemuselo, ale Polsko by i tak mělo být spokojeno a spor může být brzy ukončen. Trvalo to jen 68 let.
Hrozná je ta Babišova vláda, já vim.
Mgr. Petr Macinka
