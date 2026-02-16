Ministr Macinka: Hrozná je ta Babišova vláda, já vim. 68 let starý spor vyřešen

17.02.2026 7:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k územnímu sporu s Polskem.

Ministr Macinka: Hrozná je ta Babišova vláda, já vim. 68 let starý spor vyřešen
Foto: Repro ČT
Popisek: Petr Macinka

Česká republika dluží Polsku území o rozloze asi osmdesáti Václaváků…

„Řeší” se to už od roku 1958. Porevoluční federální vláda to v roce 1992 nótou ministra Dienstbiera uznala, ale od té doby nic moc posun. Rozhodnutí o postoupení části českého území Polsku by muselo být schváleno ústavní většinou v českém Parlamentu, k čemuž nikdy nedošlo.

Dnes jsme to s polským kolegou Sikorskim (ano, s tím, který mi podle naší potrefené opozice měl předevčírem v Mnichově vysvětlovat základy fungování EU) domluvili úplně jinak. Žádné území (ani peníze) by se převádět nemuselo, ale Polsko by i tak mělo být spokojeno a spor může být brzy ukončen. Trvalo to jen 68 let.

Hrozná je ta Babišova vláda, já vim.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Macinka se nepo…, to mu pomohlo.“ Jednání se Sikorským rozesmutní opozici
„Lékaři, pediatři, psychologové či pohřebáci říkají...“ Loprais z PRO po akci o covidu
Olympijský výpad redaktora ČT. Lidi to rozpálilo do běla
„Dostali kartáč.“ Turkova tiskovka a nový kandidát. Moravec se neudržel

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Polsko , motoristé , Macinka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je to skvělá zpráva?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Eva Decroix, Ph.D., MBA byl položen dotaz

Fakt myslíte, že se Babiš omluví?

A i kdyby, co to řeší? Spíš by mě zajímalo, co když svému slibu vzdát se nadobro Agrofertu nedostojí. Co bude? Existuje možnost, jak ho donutit, aby svůj střet zájmů vyřešil? Odvolat ho nejde a premiérem už je, takže co s tím?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Macinka: Hrozná je ta Babišova vláda, já vim. 68 let starý spor vyřešen

7:06 Ministr Macinka: Hrozná je ta Babišova vláda, já vim. 68 let starý spor vyřešen

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k územnímu sporu s Polskem.