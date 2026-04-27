Rázga (ANO): Evidovaný, dohledatelný a kontrolovatelný

28.04.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Airbnb.

Popisek: Barbora Rázga, poslankyně hnutí ANO

Airbnb nemá být zakázané, zároveň ale nemá mít ani výhodu šedé zóny.

Pokud někdo poskytuje ubytovací službu, má být evidovaný, dohledatelný a kontrolovatelný stejně jako ostatní podnikatelé v ubytování. Hotely a penziony musí plnit pravidla. Krátkodobé ubytování přes platformy nemůže stát mimo ně jen proto, že se tváří jako „sdílená ekonomika“.

Narovnání podmínek znamená:

  • registraci každé ubytovací jednotky,
  • povinnost uvádět registrační číslo v nabídce,
  • odpovědnost platforem za ověřování nabídek,
  • sdílení dat s obcemi a úřady,
  • kontrolu, zda byt skutečně může sloužit jako ubytovací zařízení.

Mimochodem se nejedná o žádný útok na podnikání, ale mluvím zejména o ochraně poctivých podnikatelů, obcí, rezidentů i dostupného bydlení 

Mgr. Barbora Rázga

  • ANO 2011
  • poslankyně
