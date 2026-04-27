Rázga (ANO): Evidovaný, dohledatelný a kontrolovatelný

Airbnb nemá být zakázané, zároveň ale nemá mít ani výhodu šedé zóny.
Pokud někdo poskytuje ubytovací službu, má být evidovaný, dohledatelný a kontrolovatelný stejně jako ostatní podnikatelé v ubytování. Hotely a penziony musí plnit pravidla. Krátkodobé ubytování přes platformy nemůže stát mimo ně jen proto, že se tváří jako „sdílená ekonomika“.
Narovnání podmínek znamená:
- registraci každé ubytovací jednotky,
- povinnost uvádět registrační číslo v nabídce,
- odpovědnost platforem za ověřování nabídek,
- sdílení dat s obcemi a úřady,
- kontrolu, zda byt skutečně může sloužit jako ubytovací zařízení.
Mimochodem se nejedná o žádný útok na podnikání, ale mluvím zejména o ochraně poctivých podnikatelů, obcí, rezidentů i dostupného bydlení
