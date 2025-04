Richterová (Piráti): Koalice protlačila superdávku Sněmovnou. Nesouhlasíme. Chybí kalkulačka dopadů

Ministerstvo práce a sociálních věcí, vedené Marianem Jurečkou, totiž stále nezveřejnilo kalkulačku – nástroj, který měl ukázat konkrétní dopady této změny na rodiny. Bez něj je přijetí zákona nezodpovědné. Není totiž možné s jistotu předvídat, jak změna dopadne na konkrétní rodiny, což může mít vážné následky pro ty, kteří dávky skutečně potřebují. Navíc vláda zamítla valorizaci rodičovského příspěvku o inflaci, kterou Piráti opakovaně navrhují.

„Celý návrh může mít katastrofální následky pro zranitelné rodiny. Neexistence kalkulačky, která by ukázala, jak se návrh dotkne lidí, je prostě špatně. Vláda to tají, místo aby ukázala, co bude znamenat pro rodiny. Což takhle ukázat lidem, jak to bude vypadat ve skutečnosti? Jak na tom budou rodiny, které žijí z jednoho platu? Jaké budou konkrétní dopady téhle změny na jejich životy? Vláda to chce ututlat, namísto jasných podkladů,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

Podle Pirátské strany může „superdávka“ negativně ovlivnit příjem vícepočetných rodin. Ty mohou přijít o část peněz a ocitnout se poměrně rychle ve finanční nejistotě. Například pětičlenná rodina se třemi malými dětmi a jedním rodičem s nízkým příjmem nebude brána jako zranitelná, což znamená, že jí oproti dnešku může klesnout podpora až o několik tisíc.

Piráti také upozorňují, že změna negativně dopadne třeba i na samoživitele a samoživitelky, ,Například samožvitelka s osmiletou dcerou, která je často nemocná, a se kterou tedy často musí zůstávat doma, nebude vůbec považována za zranitelnou domácnost. Přitom taková situace vždy negativně ovlivní možnost matky pracovat a vydělat pro rodinu dostatek peněz,” míní Richterová.

Richterové se nelíbí ani skutečnost, že lidé, kteří se nacházejí momentálně v insolvenci, jsou návrhem ve skutečnosti demotivováni k přivýdělku. ,,Když si člověk třeba najde přivýdělek a vydělá o 10 tisíc korun víc, dojde kvůli změně v dávkách k naprosto paradoxní situaci – bude mít ve výsledku o 1200 korun míň. Kdo si za takových podmínek asi bude chtít legálně přivydělat? Druhá věc je, že naprosto logické dorovnávání rodičovského příspěvku o inflaci dnes vláda opět zamítla. Jenom proto že to byl náš návrh?” ptala se dnes poslankyně a místopředsedkyně Pirátů.

,,Budeme také dál bojovat za férově nastavený systém pro všechny – chceme, aby se pravidelně zvyšoval rodičovský příspěvek, což opakovaně navrhujeme. V období, kdy se člověku narodí malé dítě, ta solidarita společnosti tolik cítit není. To chceme změnit. Pro většinu rodin s dvěma dětmi, které musí vyžít z jednoho platu a z rodičovského příspěvku, není ani jednorázové navýšení, které jsme za Piráty prosadili, dostačující. Jeho hodnota s růstem cen klesá a stát a společnost na to musí reagovat. Vládní koalice ale námi navrhované pravidelné zvyšování rodičáku opět zamítla,“ okomentovala Richterová.

Vládní návrh o dávce státní sociální pomoci je jednou z „vlajkových lodí“ vládnoucí koalice. Úřady mají při žádosti o ni více posuzovat příjem a majetek žadatele. Piráti stáli u vzniku předlohy, nicméně s dalšími změnami, které vládní koalice provedla, už nesouhlasí. U zákonu navíc chybí potřebná kalkulačka, bez níž není možné předem zodpovědně vypočítat konkrétní dopady na jednotlivé rodiny. „Superdávka“ tak nepřináší řešení, které by skutečně pomohlo zranitelným rodinám, naopak bude v praxi kontraproduktivní. Příjem ohrožených rodin může reálně snížit. To je pro Pirátskou stranu nepřijatelné.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky