Richterová (Piráti): Neřekla jsem nic špatného, soud to posoudí

Děkuji. Ještě bych ráda jednou zdůraznila to, o co jde, že lež není názor a často se vyjeví až právě po dlouhých letech soudních tahanic, jak to přesně je. Já jsem teď zažila ukončení jedné takové soudní pře, kde se prostě jasně prokázalo a soud i vyslovil, že je to velice nebezpečné, když někdo lži a dezinformace šíří, prokázalo, že o mně byla šířena lež. A co chci zdůraznit, bohužel v těch sociálních sítích je velice časté, že se takové věci dějí, včetně výzev k násilí, včetně věcí, které by v osobním kontaktu byly nemyslitelné. Chci ještě upozornit na to, že bohužel té naprosté lži, kterou vlastně šířil předseda hnutí ANO v rámci své kampaně před parlamentními volbami ohledně nějakých migrantů do chalup, zdůrazňuji, že to byla naprostá lež a výmysl, i to po volbách sám uznal, že této lži uvěřilo zhruba 45 % Čechů. Tak to vyšlo v jednom průzkumu. Takže téměř polovina národa. Na tom chci zdůraznit, to jsou šílené věci.

Naopak to, že se někomu nelíbí nějaká věc, co o něm řeknu já. Já jsem naprosto v souladu s tím, že chci, aby to opět také prošlo soudním dokazováním. Jenom jsem přesvědčená o tom, že jsem neřekla vůbec nic špatného, že mi prostě záleží na tom, abychom zůstali liberální společností, společností, kde je možný názorový střet, a společností, kde se nesmazává rozdíl mezi politickým zápolením a šířením naprostých lží o protivnících. Děkuju.

PhDr. Olga Richterová Piráti



