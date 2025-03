Richterová (Piráti): Skutečně nevíme, o čem budeme hlasovat

Vážený pane ministře,

ráda bych přednesla i za Piráty stanovisko našeho klubu a náš komentář k řadě pozměňovacích návrhů, které předkládáme. Navážu velmi plynule na to, co říkal pan poslanec Patrik Nacher, protože předkládáme návrhy, které jdou velice stejným směrem. Máme tam jen jiné parametrické řešení. Co se týče této klíčové věci, aby se práce - legální práce - vždycky vyplatila, tak to považujeme za největší chybu toho tisku 799, že tento princip, že legální práce musí být vždycky zvýhodněna, tam prostě není obsažen.

Druhá věc takto úvodem, skutečně nevíme, o čem budeme hlasovat. Nemáme kalkulačku, která by nám umožnila porovnat dnešní situaci se situací navrhovanou. Každý by pochopil, že vstup nějakého vzorce se může mírně upravit podle toho, jaké přesně pozměňovací návrhy budou schváleny. Ale vlastně se mi ani nechce věřit, že by ministerstvo takovou kalkulačku nemělo. Na mě to spíš působí, že to prostě pan ministr tají, že nám nechce říct, jaké skutečné dopady budou, protože na některé typy domácností a některé typy rodin ty dopady budou zásadní - o několik tisíc korun méně než dnes.

Alespoň tak to vypadá podle výpočtů třeba PAQ Research nebo dalších organizací. Já se k tomu dostanu trošku konkrétněji. Ale mně tohle prostě přijde jako zásadní chyba. Pokud se bojím toho, co skutečně způsobí změna, kterou navrhuji, tak přece tu změnu navrhovat nemám. A pokud si za tou změnou stojím, tak má pan ministr Jurečka ten vzorec, klidně v nějaké excelové tabulce, nebo ideálně i funkční kalkulačku, zveřejnit. Nevěřím tomu, že navrhuje zákon, aniž by ty dopady znal.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nyní trošku detailněji k pozměňovacím návrhům, co navrhujeme, a to z toho důvodu, že když jsme ještě byli ve vládní koalici, tak s tím základním principem zjednodušení dávek jsme samozřejmě souhlasili a v pracovní skupině jsme aktivně přispívali k proměně toho návrhu. Nicméně některé věci, kde bylo přislíbeno, že se ještě budou řešit, už se pak nikdy neřešily.

My jsme tedy za Piráty podávali zhruba 60 připomínek ve spolupráci s dalšími experty a z toho, co jsme prosadili, byla například větší podpora rodičů s dítětem do sedmi let věku u samoživitelů. Ale, a to je věc, kterou už tady zmiňovala paní zpravodajka, paní poslankyně Šafránková, stále chybí ochrana do toho věku devíti let, kdy je potřeba, aby když je dítě nemocné, jste s ním byli doma, a kdy zejména pro samoživitelky, ale nejenom pro ně, to je prostě stále ještě náročné období s malými dětmi.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 14% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5280 lidí

Tímto chci přitáhnout vaši pozornost k návrhu C1, který se týká právě rozšíření takzvané zranitelnosti, té vyšší ochrany, na rodiče, kteří sami vychovávají své dítě, a to je mladší 10 let věku. Je to úplně stejně jako u nároku na ošetřovné, ale s tím omezením pouze na sólo rodiče. Ošetřovné je jinak nárok do těch desíti, respektive devíti včetně, úplně pro všechny. Myslíme si, že to je velmi kompromisní návrh a že v praxi velmi pomůže. Díky všem, kdo ho zvážíte. Současně my samozřejmě budeme i pro ten návrh, který by tuto ochranu rozšiřoval obecně na rodiče pečující o děti mladší 10 let - to předkládá paní poslankyně Šafránková - akorát to nevypadá, že by prošel, což je škoda.

Z dalších věcí, které navrhujeme. Samozřejmě že to jsou opatření v oblasti exekucí a insolvencí. Čím jsme se řídili s paní kolegyní Klárou Kocmanovou? Řídili jsme se tím, že legální práce se vždycky musí vyplatit a není možné, aby se, když jste v insolvenci, nevyplatilo navyšovat si příjem, aby se nevyplatilo snažit se víc. To není výhodné zdaleka ani pro ty věřitele, to není výhodné pro stát, to není výhodné vůbec pro nikoho. Když se podíváme na shrnující analýzu společnosti PAQ Research, která vyšla 11. března na jejich webu, tak právě vypočítávají, jak vládní návrh opravuje jak návrh poslance Patrika Nachera a Lucie Šafránkové, tak návrh Kláry Kocmanové a můj. Co je klíčové? Když se domácnostem v oddlužení reforma dávek nevyplatí, tak prostě nebudou motivovány si legálně navyšovat příjem.

Když se podíváte na tu analýzu, tak je to jednoduchý přehledný graf, který ukazuje, že vládní návrh zasekává zub do systému jinak velmi plynule nastavené podpory. Takže to, co tady mnozí chválili, že se odstraňují ty takzvané zuby, propady, například díky pracovnímu bonusu - to je dobrá věc, s tou souhlasíme a to podporujeme - tak nic takového neplatí právě pro domácnosti v insolvenci.

Jsem ráda, že se vrátil pan ministr Jurečka. (Ministr Jurečka přichází do sálu.) Ta otázka na něj je jednoduchá. Když se podíváme na čistý příjem po té insolvenční srážce, tak vidíme, že návrh pana poslance Nachera nebo návrh pirátský způsobuje jaksi plynulý - drobný, ale plynulý - nárůst pro osoby při legální práci. Návrh vládní znamená, že domácnostem v insolvenci mohou při zvýšení mzdy, při zvýšení legálního příjmu, klesnout celkové příjmy. Neumím si představit, kdo by si v takovém případě chtěl to legální navýšení vyjednat. To je špatně pro věřitele i pro stát, který dostává odvody se sociálního pojištění a z daní. Proto se ptám pana ministra, jestli přece jenom nezmění svůj názor a neodstraní i tento zbývající zub v navrhované reformě dávek? Pan ministr je zde přítomen, takže věřím, že se k tomu vyjádří. To byl jeden okruh velikých problémů u navržené reformy.

Druhý okruh bude možná znít techničtěji, ale nám to připadá, že v praxi to bude způsobovat taky nemalé problémy. Jsou to návrhy, které jsem předložila pod písmeny C2, C3 a C4. Jde o to, abychom u plateb za energie zohlednili osamělé zranitelné osoby, typicky jde hlavně o osamělé seniorky. Je tam možnost zohlednění skutečných nákladů na energie do výše 1,5 násobku energetického paušálu. Je to vstřícné vůči této skupině osob z toho důvodu, že celkově náš systém dávek je velmi přísný, velmi tvrdý, na domácnosti jednotlivců. K tomu se ještě dostanu pak v debatě u tisku 800.

Ale tady už jenom zmíním, že druhé zmírnění a změna, kterou navrhujeme, je v podobě aktuální cenové mapy. To je ten návrh C3. Ministerstvo financí má skutečnou mapu s cenami nájmů tak, jaké jsou dnes, jaké jsou v roce 2024, 2025. Smlouvy, z jejichž průměrných nájmů vychází Ministerstvo práce a sociálních věcí, jsou prostě starší. Je to oproti dnešnímu stavu výrazně níže. To je návrh C3, který chce narovnávat tuto za nás docela významnou nedokonalost pro dané domácnosti. Stejně tak je tam ve vládním návrhu zpoždění částek normativního nájemného oproti reálnému vývoji nájmů, a to v průměru o 14 měsíců. Tak, jak je to navržené, tak tohle více než roční zpoždění je úplně zbytečné, nedává smysl a zase se to dá snadno opravit. To navrhujeme.

Já bych ráda ještě velice krátce okomentovala dva návrhy paní poslankyně Šafránkové - B1 a B8. Ona předkládá návrh týkající se přezkoumání zdravotního stavu u posudkových lékařů. My bychom s tím neměli vůbec žádný problém. Princip je naprosto srozumitelný, ale potíž je, že není domyšlené zastavení vyplácení dávky, pokud nejsou předloženy ty posudky. Takže se teďka ještě obracím s dovolením na paní zpravodajku, že u návrhu přezkoumání zdravotního stavu je za nás ta věcná podstata v pořádku, ale tím, že se tam automaticky zastavuje vyplácení, pokud není dodaný posudek, tak i vzhledem k současnému stavu posudkových lékařů a nedostatku lidí nám toto připadá jako možná i omyl, prostě nedopatření, něco, co nám nedává smysl a nemůžeme to podpořit. Už dneska ten proces je delší než zhruba 100 dní - to všichni víme - tak není realistické, že by se posouzení do tří měsíců vždycky stihlo.

Druhá věc, kde to je zase případně na návrh paní zpravodajky Šafránkové - to je to B8 - tak tam jenom zdůrazníme, že pro osoby pobírající rodičovský příspěvek my za Piráty navrhujeme jiné řešení, a to pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku o inflaci. Je to navrženo námi u toho tisku 800. Čili budeme to projednávat za chvíli. To je konkrétní řešení, které vidíme jako koncepčnější právě pro rodiny s malými dětmi.

Já to ještě jednou shrnu. Celkový princip zjednodušení systému, zrychlení, zefektivnění, naprosto podporujeme. Ty konkrétní dvě výhrady míří na to, že legální práce se nebude vždy vyplácet, což není motivační. Je to chyba státu. Kvůli tomu budou ucházet příjmy a věřitelé dostanou zaplaceno méně, než by mohli. Je to škoda. Jsou tam dvě skupiny pozměňovacích návrhů, které by to opravily, kdyby vláda chtěla. Proto bych velmi stála o vyjádření pana ministra Jurečky. Zatím se k tomuto, pokud vím, nevyjádřil.

Druhá věc v tomto konkrétním tisku. Je řada věcí, které jsou opravdu velmi přísné, ať už vůči rodičům malých dětí, které jsou často nemocné, nebo vůči osamělým seniorům. Popřípadě obecně, co se týče nastavení cenové hladiny u nájmů, které vychází ze starých dat a starých smluv, popřípadě se počítá o 14 měsíců opožděně. To jsou věcné výhrady, které k tomu máme. My se také ohledně hlasování o celém návrhu rozhodneme podle toho, jaké pozměňovací návrhy budou finálně schváleny. Děkuji panu místopředsedovi za možnost vystoupit, že mě vystřídal.