Richterová (Piráti): Tolik miliard korun ohrožených, a úplně zbytečně

Děkuji pěkně za slovo. A i když to tak bude vypadat, tak jsme se s panem místopředsedou Alešem Juchelkou nedomluvili, nicméně to téma je totožné, protože je velice závažné. Tolik miliard korun ohrožených a úplně zbytečně, to tady opravdu není každý den.

Já nicméně, protože jsme v návrhu pořadu schůze, se chci ještě vyjádřit k zařazení novely zákona o dětských skupinách, což je bod 10, sněmovní tisk 716, a je to velice důležitá věc, která tady už měsíce leží, a náš návrh je buď pevně zařadit tento tisk za bod 4, tedy za sněmovní tisk 623, anebo, neprošlo-li by toto pevné zařazení, tak za bod 6, sněmovní tisk 650. Cílem je, ať opravdu tento týden stihneme projednat novelu zákona o dětských skupinách, ať jim dáme jasnou představu o fungování v příštím roce, ať už konečně skončí ty měsíce průtahů, kdy lidé z dětských skupin čekají, jak to tady finálně dopadne.

A k tomu velkému miliardovému tématu, já jsem to avizovala na naší tiskové konferenci, navrhuji zařadit nový bod na jednání této Sněmovny, a sice s názvem O kolik miliard nás připraví pan ministr Stanjura kvůli blokování reformy dlouhodobé péče ve zdravotnictví a sociálních službách? Ano, je to bohužel takto smutné téma. Demografický vývoj je neúprosný. Je dobře, že se dožíváme stále vyššího věku, je vlastně dobře, že ve stále vyšších počtech občané České republiky potřebují dlouhodobou péči, protože to znamená, že si i můžeme mnohem déle užívat života, ale často je to obří zátěž například pro pečující rodiny, protože ten systém nefunguje dobře.

PhDr. Olga Richterová Piráti



A teď, když má Česká republika plnit reformu, kterou si sama uložila, je to reforma, která je součástí Národního plánu obnovy, je to dlouhodobě připravovaná věc, která chybí v České republice, chybí tady souhra mezi sociálními a zdravotními službami, chybí tady plán, jak rozvinout ty služby, aby dnešní chybějící tisíce pracovníků a v budoucnu možná i desetitisíce tak citelně nechyběly, tak se vládní koalice nemůže shodnout. A protože jsem samozřejmě ještě byla v těch minulých měsících přítomna těchto jednání, tak jsem viděla, že to opravdu je z veliké části bohužel blokováno právě stranou ODS, a mně to přijde obrovská škoda.

Ty diletantsky ohrožené miliardy z Evropy budou s největší pravděpodobností zadrženy, potom prostě zmizí a nevíme, jak to přesně Evropská komise vyhodnotí, zda nedá Česku miliardu, dvě, nebo tři. Ale i kdyby to měla být miliarda jediná, tak je to naprosto zbytečné a naprosto nekompetentní takto zacházet s plány, ke kterým se Česká republika sama zavázala.

Je tam několik aspektů, na kterých je potřeba pracovat. Já nepůjdu do detailů, ale přála bych si, abychom se o tom bavili, a tak jako navrhuji tento nový bod, jako samozřejmě podpoříme i znění bodu navrženého panem místopředsedou Juchelkou, tak vyzdvihnu, co jsou ty věci, co je v rámci té reformy sociálně-zdravotního pomezí a reformy dlouhodobé péče nejen o seniory, ale zejména, řešit. Je to dnes naprosto neřešitelný problém pro lidi, kteří potřebují jak zdravotní služby, tak sociální. Jenže mezi zdravotní služby patří i takové věci, jako podávání léků, namazání masti anebo u lidí, kteří potřebují dýchací podporu, i vlastně to pohlídání nebo nasazení kyslíkové masky, i když to vůbec nemusí být invazivní věc.

A proč to takhle zdůrazňuji? Jde o věci, které mohou dělat rodinní příslušníci. Často s nimi, třeba i s podáváním výživy do PEGu, pomáhají i děti, protože to prostě jinak ta rodina nemůže zajistit a zvládnout. Ale dnes s tím absolutně nemůžou pomáhat sociální služby. A to je jedna obrovská součást problému, který v České republice máme, a sice selhávání v té dlouhodobé péči, selhávání na oblasti sociálně-zdravotního pomezí.

Jedna věc jsou tedy ty řekněme kompetence některých jednodušších definovaných zdravotních úkonů po absolvování patřičného kurzu, bychom doporučovali, aby mohli dostat takovéto kompetence pracovníci v těch sociálních službách, a samozřejmě druhá věc je obecná funkční podpora toho, aby lidé, kteří chtějí, mohli co nejdéle být doma. Dnes bohužel, a zase to musím říct, se ODS zdráhá i zavést definici komunitních služeb do toho zákona. To je přesně jedno z těch obrovských témat, kdy lidé reálně chtějí být doma, chtějí, aby si mohli co nejdéle zorganizovat tu péči tak, že to bude i pro jejich blízké zvládnutelné a nepřehnaně zatěžující, a dnes to reálně často nejde. Takže místo podpory těchto rodin probíhá handrkování a věc se nehýbe z místa a akorát přijdeme o několik miliard korun, to vypadá.

A k tomu tématu dlouhodobé jak neformální, tak i formální péče ještě přidám třetí věc, a sice že nám klesá ta potřebná kapacita. Je stále větší tlak právě na péči o seniory. Potřebujeme mnohem více míst, a to určitě potřebujeme i v pobytových službách, nejen v domácí péči, co se týče různých demencí, Alzheimerovy choroby a podobně. A já to zmiňuju proto, že tenhle problém se sám nevyřeší. I proto, na to je navázáno těch 9 miliard korun z Evropy.

Zopakuji tedy, že to jsou peníze, které jsou úplně diletantsky ohroženy. Nevíme, zda přijdeme o miliardu, o dvě miliardy, nebo o tři, ale je téměř, že peníze, které mohly do České republiky i na řešení těchto problémů s reformou dlouhodobé péče přijít, zmizí, nedostaneme je a naopak to už mohlo dávno být, kdyby některé důležité aspekty té reformy ODS neblokovala. Proto se ptám, o kolik miliard nás připraví pan ministr Stanjura kvůli blokování reformy dlouhodobé péče ve zdravotnictví a v sociálních službách? Děkuji za podporu tohoto navrženého nového bodu.