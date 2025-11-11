Richterová (Piráti): Vstupujeme do období vlády extremistů a šejdířů

Pirátský poslanecký klub ve Sněmovně představil své kandidáty do čela čtyř výborů, jejich nominace jsou založené na kompetencích a zkušenostech kandidátů. Zároveň uvedli, že platí jejich nominace Olgy Richterové na post místopředsedkyně Sněmovny. Pirátská poslankyně Kateřina Stojanová dnes navrhla také změnu jednacího řádu, která má zamezit zneužívání obstrukcí a zajistit předvídatelnější a efektivnější fungování Poslanecké sněmovny.
„Vstupujeme do období vlády extremistů a šejdířů. Andrej Babiš se rozhodl, že skrze diktát hnutí ANO pošlape princip poměrného zastoupení a vůli voličů ostatních,“ uvedla předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová. „Odmítáme přístup, kdy se pozice rozdělují jako odměny za loajalitu a odebírají jako trest za prosazování protikorupčních zákonů. Naši kandidáti mají dlouholeté zkušenosti, odbornost a výsledky, které dokazují jejich kompetenci výbory vést,“ dodala.
„Lidé od nás čekají kompetenci, férovost a výsledky – a přesně to do výborů s Piráty přinášíme. Více než půl milionu našich voličů si zaslouží své zastoupení ve vedení. Proto nominujeme pirátské kandidáty do čela výborů, kteří za sebou mají konkrétní výsledky a kompetenci vést daný výbor. A proto trváme i na nominaci Olgy Richterové na post místopředsedkyně Sněmovny,” vysvětlil předseda Pirátů Zdeněk Hřib a vyzval ostatní kluby, zejména pak SPD a Motoristy, aby prokázali, v čem spočívá kvalifikace jejich kandidátů do čela výborů. „Občané mají mít jistotu, že ti, kdo budou v čele výborů, rozumějí jejich agendě a budou pracovat ve veřejném zájmu. Pokud to se službou občanům myslí vážně, neměli by se bát ukázat, že na to jejich kandidát má,” sdělil předseda Pirátů, poslanec Zdeněk Hřib.
Do čela Petičního výboru Piráti nominují Vendulu Svobodovou, komunální zastupitelku s dlouholetými zkušenostmi v občanské participaci. Do vedení Zahraničního výboru diplomatku Gabrielu Svárovskou, expertku na evropskou politiku a lidská práva. Na vedení Zemědělského výboru navrhují bývalého krajského radního Martina Šmídu, který se chce zaměřit na podporu udržitelného zemědělství, férové podmínky pro malé farmáře a ochranu půdy. A do čela Hospodářského výboru Piráti nominují bývalého pražského primátora Zdeňka Hřiba, který chce prosazovat transparentní a inovativní ekonomiku s důrazem na férovou soutěž a moderní infrastrukturu.
Piráti také zdůrazňují, že Sněmovna musí fungovat efektivně a předvídatelně – a to se týká nejen toho, jací lidé budou v jejím vedení, ale i způsobu, jakým probíhají jednání. Proto poslankyně Kateřina Stojanová předložila návrh nového jednacího řádu: „Sněmovna má být místem, kde pracujeme, ne kde se jen snažíme vydržet do konce dalšího z nekonečných monologů. Navrhujeme jasná pravidla – omezení délky vystoupení, racionální plánování a prostor k vyjádření se pro všechny poslance. Ne jen pro ty, co si nachystají štosy bakalářek k předčítání. Díky tomu se už nebude dít, že jeden poslanec bude mluvit tak dlouze, až ostatní nedostanou prostor mluvit vůbec. Žádné noční maratony, ale rozumné plánování, které umožní lidem dělat politiku i mít rodinu,“ uvedla.
„Ostatní kluby zvu k jednání, abychom tuhle změnu udělali společně. Pokud chceme férovou a efektivní Sněmovnu, musí to začít u nás – u poslanců,” uzavřela Stojanová.
Jednání výborů, a tedy i představení jednotlivých kandidátů do jejich čela, jsou veřejná a konají se v těchto dnech:
-
Hospodářský výbor zasedne ve středu 12. listopadu ve 13:00 hodin (Sněmovní 1, místnost K 306).
-
Petiční výbor zasedne ve středu 12. listopadu ve 13:00 hodin (Sněmovní 1, místnost K 301).
-
Zahraniční výbor zasedne ve středu 12. listopadu v 16:00 hodin (Sněmovní 1, místnost K 250).
-
Zemědělský výbor zasedne ve čtvrtek 13. listopadu v 9:00 hodin (Sněmovní 4, místnost A 108).
