Richterová (Piráti): Výsměch demokracii, co vláda dneska předvedla

Děkuji, paní předsedající. Vy se toho zhošťujete velmi důstojně, ale to, co tady vidíme, je prostě fraška. Z členů vlády nikdo nedorazil do práce, teď je tři čtvrtě na deset, je čtvrtek, normální pracovní den, je tady přihlášeno 34 poslanců, my jsme tady za Piráty přítomni v budově Parlamentu všichni. Prostě je normální pracovní den a namísto projednávání písemných interpelací, které jsme jako poslanci předložili, protože ty věci lidi zajímají, aktuálně tam máme řadu dotazů právě na Vatikánskou smlouvu, respektive smlouvu se Svatým stolcem, ale nebude s kým to probrat, a pak jenom přijde na řadu ten bod. Takže detailní projednání právních otázek, toho, že se rozšiřuje zpovědní tajemství nad současný rámec, protože dnes náš právní řád omezuje zpovědní tajemství, aby platilo na činy spáchané, ale ne na chystané, tedy budoucí, a probíhající, tedy současné, takže takovéto zásadní změny českého právního řádu skrze nadřazenou mezinárodní smlouvu máme probírat na písemných interpelacích detailně, odborně, s předsedou vlády, který to osobně zaštiťoval, máme to probírat, protože to lidi zajímá, a místo toho ve tři čtvrtě na deset ve čtvrtek nepřijde ani jeden člen vlády do práce. Já jenom zdůrazním, že to je naprosto skandální. Tohle není žádný návrat slušnosti do politiky, ale to je prostě pohrdání tím, jak je nastavena Poslanecká sněmovna, že se má vláda zpovídat poslancům, protože ti kladou dotazy, které zajímají veřejnost.

A poslední, co k tomu zdůrazním, neomezenost zpovědního tajemství je jeden právní problém, druhý je rozšiřování zpovědního tajemství na takzvané pastorační pracovníky, což ale může být úplně kdokoliv. Zase, tohle jsme tady měli probírat, proč tohle rozšiřování vláda navrhuje, proč v situaci, kdy takové hluboce katolické Irsko žádnou smlouvu se Svatým stolcem tohoto typu nemá. Nemá ji ani katolická Belgie. Nemá ji proto, že to prostě není potřeba, je to zbytečná smlouva. Tak namísto toho, abychom se bavili o těchto věcech a o těchto aspektech, které má premiér být schopen vysvětlit, namísto toho, aby tady vystupoval ministr zahraničí, na něž byla předchozí interpelace, můžu jenom konstatovat, že to je opravdu výsměch demokracii, co vláda dneska předvedla, a procedurálně žádám o přerušení tohoto bodu do následujícího bloku odpovědí na písemné interpelace. A vyzývám vládu, aby se opravdu zorganizovala, protože to, co předvedli dneska, taky může být ukázka obrovské neschopnosti, že prostě si nedokázali ani domluvit, kdo dneska přijde do práce, aby interpelace tady zodpovídal. Nejsou tady nikdy všichni, ale to, že tady není nikdo, je prostě skandál.

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dala jste tedy návrh, aby interpelace byla přerušena do příštího interpelačního čtvrtku. Interpelovala jste předsedu vlády Petra Fialu. Jenom konstatuji, že pan premiér je řádně omluven a je na zahraniční cestě. Já přivolám kolegy z předsálí. Konstatuji, že zatím Sněmovna není usnášeníschopná. Ani opakované gongování nezvedlo počet přihlášených poslanců a poslankyň, tedy konstatuji, že o vašem návrhu budeme hlasovat na příštím interpelačním čtvrtku.

Přistoupíme nyní k další interpelaci. Ministr kultury Martin Baxa odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci k dopadu smlouvy s Vatikánem na další církve a náboženské společnosti včetně možnosti žádat přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, taktéž zpovědního tajemství. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 912. Já zahajuji rozpravu a vidím, že se do ní hlásí paní místopředsedkyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo.

Místopředsedkyně PSP Olga Richterová: Takže to, že premiér je na zahraniční cestě, je jedna věc. Ale to, že ministr kultury Baxa tady není, stejně jako další členové vlády, není tady z nich ani jeden, to je prostě ten skandál.

Tady je další aspekt dnes patrně hlasované Vatikánské smlouvy, a sice o tom, jak se bude vztahovat na další náboženské společnosti, analogicky, protože máme samozřejmě nějaké právní principy, a to třeba i na společnost - dávám příklad, ať si to každý umí představit - Svědkové Jehovovi. Mě zajímalo, jak se k tomu bude stavět Ministerstvo kultury, k té aplikaci, protože ono má přímo odbor, který se věnuje církvím a náboženským společnostem, a zase, ministr Baxa zde není, není tady ani žádný jeho kolega nebo kolegyně, a já tedy nemohu než požádat o přerušení do dalšího interpelačního bloku, patrně do příštího čtvrtka, kdy budou další odpovědi na písemné interpelace.

Ale to, že tady není přítomen žádný člen vlády, to není jenom skandální, to není jenom případná neschopnost, že se nedomluvili, kdo přijde, to je taky prostě výsměch. Výsměch lidem, kteří volili nás, poslance a poslankyně, a mají skrze nás dostávat odpovědi na otázky, které je zajímají. Protože například tento podnět s rozšířením zpovědního tajemství na náboženské společnosti typu Svědkové Jehovovi jsem samozřejmě dostala od veřejnosti, popřípadě od právních expertů, které různé aspekty té smlouvy velice zajímají.

