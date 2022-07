Richterová (Piráti): Zdravotní pojišťovny mají nyní poměrně dost limitované prostředky

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom v několika větách připomenout, že to, co budeme hlasovat, obsahuje velmi podstatné pozměňovací návrhy, a ty obsahují velice důležitou věc pro předvídatelnost našich plateb za státní pojištěnce, a to automatickou valorizaci. Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 20% Markétě Pekarové-Adamové 2% Nevím / Je mi to jedno 78% hlasovalo: 3372 lidí

A druhá věc, kde zavádíme tento princip, princip předvídatelnosti a předcházení problémům dříve než vzniknou, je také obsažena v pozměňovacím návrhu, kde spolu s kolegy navrhuji, abychom umožnili, zdůrazňuji umožnili - ne nařídili, ale umožnili - navýšení objemu finančních prostředků v takzvaných fondech prevence. Zdravotní pojišťovny mají nyní poměrně dost limitované prostředky jak na rehabilitace, psychosociální podporu z takzvaných fondů prevence, stejně tak se z toho financují sportovní kroužky pro děti nebo obecně příspěvky, které vedou na podporu zdravého životního stylu včetně případných potřeb dietního stravování. Takhle široká je škála věcí, podpor činností, na které mohou jít peníze z fondů prevence zdravotních pojišťoven. My to nyní sjednocujeme, aby tam byl ten rozsah možný co se týče financí u všech zdravotních pojišťoven a abychom tu podporu zdravého způsobu života, rehabilitačních aktivit a obecně činností, které předcházejí nemocem či předcházejí prohlubování nějakých stavů, abychom toto podpořili, tak nyní tedy by měla být možnost, aby se ty fond navýšily zhruba na trojnásobek.

Uzavřu to tím, že tam, kde je třeba to plavání nebo sportovní kroužky, měli lidé možnost si u své zdravotní pojišťovny vybrat třeba tu zhruba pětistovku na rok, tak do budoucna, pokud se ta zdravotní pojišťovna rozhodne, pokud prostě tuto možnost využije, tak by to bylo třeba 1500 korun na rok příspěvek na sportovní kroužek. Na tomto názorném případu chci jenom uzavřít, že takto chceme podporovat prevenci, která je vždycky levnější, a na té automatické valorizaci plateb za státní pojištěnce chci zase zdůraznit, že to je princip předvídatelnosti a transparence, který je natolik důležitý, že si myslím, že je dobré, abychom si ho z této debaty všichni odnesli. Děkuji.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

