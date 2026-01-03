Roun (KSČM): Výhrůžky trestním stíháním mě neumlčí

Za poslední dva týdny mi přišly desítky výhrůžek, od klasických fantazií o popravách komunistů až po vzkazy od těch, kteří si již dávno v kalendáři zakroužkovali 1. leden 2026 a těší se, že na mě podají trestní oznámení.
Ve čtvrtek vstoupila v platnost novela trestního zákoníku, která kriminalizuje propagaci komunistického hnutí. Její součástí je paragraf 403, který je pokusem o umlčení těch, kdo se nehodlají smířit se zločinným kapitalistickým systémem, produkujícím války, chudobu a sociální nespravedlnost.
- Systémem, kde lidé umírají kvůli větším ziskům hrstky nejbohatších; systémem, který proměnil naši zemi v levnou montovnu a dojnou krávu nadnárodních korporací.
- Systémem, kde bohatí mají k dispozici nejmodernější zdravotní péči a ostatní musí žebrat o sbírku na léčbu svých blízkých.
- Expanze kapitalistických velmocí a jejich imperialistické ambice byly jedním z klíčových faktorů, které vedly k nejhorším katastrofám moderních dějin včetně dvou světových válek a novodobého kolonialismu.
A teď se ti, kteří kapitalismus pro svůj osobní profit brání, rozhodli kriminalizovat samotnou myšlenku, že by svět mohl fungovat na beztřídním principu rovnosti a sociální spravedlnosti.
Jsem komunista a ctím vizi „Marxova komunismu“, který pro mě není diktaturou ani touhou po minulosti. Je to vize budoucnosti, kde člověk není položkou, kde práce není moderním otroctvím a kde důstojný život není jen výsadou bohatých.
Prostoduché antikomunistické kňučení Zdechovského, Hellera, Mejstříka, Hrušínského, Nerudové, Němcové a dalších fanatiků zůstane jen jejich vlhkým snem, protože mě ani ostatní skutečné komunisty umlčet nemohou. Ostatně byl to jejich guru Václav Havel, který vykřikoval slova o nutnosti politické a názorové plurality...
Můžete tvořit nové paragrafy. Můžete zakazovat. Můžete vyhrožovat. Můžete plodit další a další represivní nástroje. Ale já se své víry v lepší svět nevzdám. Jsem a vždy budu komunista. A budu slyšet víc než kdy dřív.
Roman Roun
