Rozvoral (SPD): Bojujeme proti zahraničnímu vměšování do voleb v ČR, které prosazuje vláda

Vážení přátelé,

pokus současné vládní moci umlčet předsedu SPD Okamuru je útokem na svobodu slova a demokracii. Bojujeme proti zahraničnímu vměšování do voleb v ČR, které prosazuje Fialova vláda. Pokud se potvrdí, že příslušníci Armády ČR nezákonně bez souhlasu Parlamentu ČR pobývali na území Ukrajiny, jedná se o totální selhání řízení rezortu obrany. V České republice se reálné mzdy propadly nejvíce z celé EU. SPD má plán na zvýšení životní úrovně občanů. Fialova koalice se chystá zřejmě protizákonně schválit zvýšení koncesionářských poplatků.

1. Pokus současné vládní moci umlčet předsedu SPD Okamuru je útokem na svobodu slova a demokracii

Na schůzi Poslanecké sněmovny by se tuto středu měla projednávat žádost Policie ČR o vydání předsedy hnutí SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Policie ČR na základě udání Jiřího Pospíšila (TOP 09) a na pokyn státního zastupitelství požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání předsedy hnutí SPD poslance Tomia Okamury k trestnímu stíhání za plakát, na kterém hnutí SPD za použití metafory a alegorie upozornilo na závažné dopady Migračního paktu EU na bezpečnost ČR a jejích občanů.

Plénum Sněmovny bude o této policejní žádosti rozhodovat bez stanoviska mandátového a imunitního výboru, který o této věci jednal minulý týden a nepřijal k ní žádné usnesení. Z jednání tohoto výboru rovněž vyplynulo, že se připravuje ve věci protiimigračního plakátu i trestní stíhání hnutí SPD jako právnické osoby.

Pokus současné vládní moci umlčet předsedu SPD je útokem na svobodu slova a na jediné politické hnutí, které důsledně brání české národní zájmy a národní suverenitu proti diktátu EU. Trestní stíhání předsedy SPD je nepřípustným útokem současné vládní moci na svobodu projevu a na parlamentní demokracii. Zároveň se v podobě čím dál častějších násilných útoků migrantů po Evropě jasně ukazuje, že varování hnutí SPD před důsledky nelegální masové imigrace do Evropy bylo zcela oprávněné. Hnutí SPD plně stojí za svým předsedou a odmítáme jeho kriminalizaci za politické názory.

2. Bojujeme proti zahraničnímu vměšování do voleb v ČR, které prosazuje Fialova vláda

Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana (STAN) předložilo do legislativní procesu návrh zákona, kterým se mění volební zákon a některé další zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o volebních kampaních. Součástí tohoto návrhu je i jedna velice nebezpečná a nepřijatelná potencionální změna Zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Ministerstvo vnitra navrhuje, aby české politické strany a politická hnutí mohla v budoucnu přijímat finanční dary i od právnických osob vlastněných cizinci z členských států EU včetně právnických osob, které mají svá sídla mimo území ČR!

Znamenalo by to mimo jiné, že volební kampaně v ČR mohou být napříště placeny i ze zahraničí, což je naprosto nepředstavitelný a nepřípustný průlom do dosavadní praxe, kdy finanční dary českým politickým stranám a hnutím musí pocházet výhradně z ČR a od českých dárců. Tato změna by např. umožnila masové financování vybraných politických stran neprůhlednými společnostmi sídlícími v daňových rájích, jako se o to v minulosti pokoušelo hnutí STAN. Tentokrát by už ovšem nešlo o nezákonnou činnost, ale o zcela legální záležitost.

Pokud si současná vládní koalice tuto změnu zákona prosadí, okamžitě po volbách budeme iniciovat její zrušení. A současně navrhneme zákon, na jehož základě budou muset i všechny politické vlivové a nátlakové skupiny, které se označují jako tzv. neziskové organizace, okamžitě zveřejňovat veškeré finanční dary ze zahraničí, jako tomu je např. v USA a Izraeli.

3. Pokud se potvrdí, že příslušníci Armády ČR nezákonně bez souhlasu Parlamentu ČR pobývali na území Ukrajiny, jedná se o totální selhání řízení rezortu obrany

Považujeme současnou situaci na Ministerstvu obrany za neudržitelnou. Ve věci už probíhá (od prosince 2024) i vyšetřování Vojenské policie s podezřením na spáchání závažných trestných činů příslušníky Armády ČR. Předmětem trestního řízení je neoprávněné nakládání s majetkem ministerstva obrany a neoprávněné využívání příslušníků armády včetně podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, z porušení služební povinnosti vojáka a ze zneužívání služebních a diplomatických pasů.

Jedná se o spolupráci některých útvarů armády a spolku Skupina D, který ve sbírce na drony (Nemesis) vybral už přes 210 milionů korun a následně rozjel i sbírku na 100 tun plastické trhaviny. Nad tímto projektem má záštitu (jako čestný předseda Skupiny D) náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Karel Řehka a náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generál Radek Hasala, tedy příslušníci Ozbrojených sil v podřízenosti ministryně obrany Jany Černochové.

S ohledem na aktuální informace budou poslanci hnutí SPD navrhovat, aby byla tato problematika zařazena na program nejbližšího jednání Poslanecké sněmovny. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na tuto závažnou situaci reaguje velmi pozdě, až poté, co na ni veřejně upozornil zástupce SPD ve Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny poslanec Radovan Vích.

V této souvislosti se chceme ptát, kdo Ministerstvo obrany a ozbrojené síly vlastně řídí, kdo pochybil a proč k takto závažné situaci mlčí premiér Fiala. Pokud se potvrdí, že příslušníci Armády ČR nezákonně bez souhlasu Parlamentu ČR pobývali na území Ukrajiny, jedná se o totální selhání v rámci řízení rezortu obrany. Je potom nezbytně nutné přijmout za stávající situaci politickou odpovědnost a zároveň přijmout odpovídající příslušná personální opatření.

4. V České republice se reálné mzdy propadly nejvíce z celé EU. SPD má plán na zvýšení životní úrovně občanů.

Reálné mzdy se od konce roku 2019 propadly o 10 %. Jde o suverénně nejvýraznější propad mezd v celé Evropě za toto období a pokles kupní síly je u nás nejdramatičtější ze všech členských zemí Evropské unie. Vyplývá to z analýzy ekonomické poradenské společnosti XTB.V žádné evropské zemi není kumulovaný pokles reálných mezd tak vysoký jako v ČR. V rámci zemí tzv. eurozóny reálné mzdy od roku 2019 poklesly v průměru o 1 %. Naopak za stejné období vzrostly reálné mzdy v Bulharsku o 36 %, v Litvě o 23 %, v Rumunsku o 21 %, v Polsku o 15 % a v Maďarku o 13 %.

Je tedy evidentní, že hlavní příčinou drastického propadu mezd českých občanů je katastrofální a diletantská politika Fialovy vlády, která způsobila v evropském měřítku rekordní kumulovanou inflaci, proti které vláda nechce ani neumí bojovat. Prioritou příští české vlády, na které se chce hnutí SPD podílet, musí proto být restart české ekonomiky a životní úrovně českých občanů, boj proti inflaci a umožnění podmínek pro růst mezd, zejména prostřednictvím zajištění levných energií, nižšího zdanění a zvyšování slev na dani a daňových zvýhodnění na děti, což jsou opatření, která nikterak nezatíží zaměstnavatele. Hnutí SPD má v ekonomické oblasti připraveny jasné plány a konkrétní řešení, která lze okamžitě realizovat.

5. Fialova koalice se chystá zřejmě protizákonně schválit zvýšení koncesionářských poplatků

Ve středu v Poslanecké sněmovně pokračovalo závěrečné třetí čtení vládního návrhu na zvýšení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas pro české občany a firmy, což znamená v tomto volebním období již několikáté zvýšení daní ze strany Fialovy vlády. Součástí návrhu je i pravidelná každoroční valorizace těchto poplatků a rozšíření povinnosti je platit i na vlastníky mobilních telefonů, tabletů, počítačů a na každou domácnost s připojením na internet.

Hnutí SPD všechny tyto škodlivé návrhy, zdražující životy českých občanů, odmítá a již několik měsíců v Poslanecké sněmovně blokuje schválení tohoto návrhu. Zásadně nesouhlasíme se zvyšováním povinných televizních a rozhlasových poplatků, navrhujeme jejich zrušení a převedení České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkové organizace, jejichž hospodaření bude pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Není žádný důvod k tomu, aby tyto instituce dostávaly od občanů stále více peněz na provozování jednostranné a nevyvážené politické propagandy, navíc bez jakékoli nezávislé kontroly.