Rozvoral (SPD): České jarmarky SPD pokračují i celé září!

Tato oblíbená forma setkávání s občany si získala širokou podporu a důvěru lidí po celé republice, a proto je s radostí pořádáme i v rámci předvolební kampaně do letošních podzimních parlamentních voleb. České jarmarky SPD probíhají ve větších městech po celé republice a vždy přinášejí příjemnou atmosféru, možnost přímé diskuse s našimi kandidáty i společenské setkání spojené s českou tradicí a kulturou.
Na těchto jarmarcích najdete ryze české potraviny za poctivé ceny, hudbu, program pro děti i možnost osobně se setkat s našimi kandidáty. Přijďte s rodinou a užijte si odpoledne plné pohody a přátelské atmosféry. Zároveň ukazujeme, že když odpadne zbytečné překládání a nadměrné marže obchodních řetězců, mohou potraviny stát zlomek toho, co dnes platíme v běžných obchodech.
Program Českých jarmarků SPD je ve všech městech jednotný a začíná vždy ve 13 hodin odpoledne, kdy je připraven program pro návštěvníky včetně dětského koutku a soutěží. Od 15:30 do 16:30 následuje první koncertní blok, po kterém od 16:30 do 17:30 přicházejí mezi lidi na pivo předseda SPD Tomio Okamura, místopředseda Radim Fiala, poslanec Jaroslav Foldyna a další kandidáti, se kterými si mohou návštěvníci osobně popovídat. Závěr odpoledne patří od 17:30 do 18:00 hodin druhému koncertnímu bloku.
Zářijové České jarmarky SPD zavítají postupně do celé řady měst. Začínáme 3. září 2025 na Kladně na Václavském náměstí u tržního místa a hned následující den, 4. září, pokračujeme v Liberci v ulici Jánská mezi KD a OC Forum. Další zastávkou bude 9. září Přerov na Náměstí T. G. Masaryka, poté 10. září Ostrava na Masarykově náměstí a 11. září Olomouc na Jeremenkově ulici. V polovině měsíce, 16. září, se setkáme s občany v Příbrami na Náměstí T. G. Masaryka a o den později, 17. září, v Plzni na Náměstí Republiky. Následovat bude 18. září Praha, konkrétně roh ulic Bajkonurská a Opatovská naproti stanici metra Háje. V závěru měsíce se pak jarmarky uskuteční 23. září v Kolíně na Karlově náměstí a 24. září v Berouně vedle ulice Obchodní u Penny Marketu.
Hnutí SPD přináší jasný volební program, který je zaměřený na ochranu zájmů českých občanů, podporu poctivé práce, dostupných cen a spravedlivé společnosti. Na Českých jarmarcích SPD máte jedinečnou příležitost se s naším programem seznámit podrobněji a otevřeně o něm diskutovat přímo s našimi kandidáty do Poslanecké sněmovny. Věříme, že přímý dialog s lidmi je tou nejlepší cestou, jak ukázat, že politika má být skutečně pro občany a s občany.
Radek Rozvoral
