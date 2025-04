Rozvoral (SPD): Chceme motivovat mladé české páry ke zvyšování populace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

navrhuju předřadit bod číslo 70, sněmovní tisk 22, a to jako první bod dnešní schůze. Jedná se o novelu zákona o daních z příjmů, kterou jsme jako hnutí SPD předložili z důvodu toho, abychom motivovali mladé české páry ke zvyšování populace, což by v budoucnu pomohlo s vyplácením důchodů. V současné době zná náš právní řád ve smyslu zákona o daních z příjmů několik druhů slev a zvýhodnění v oblasti daně z příjmů fyzických osob. Tou nejznámější a univerzální je takzvaná základní sleva na poplatníka. Dále zde existuje sleva na druhého manžela, slevy pro zdravotně postižené, pracující a tak dál.

Cílem naší navrhované úpravy je významné snížení přímé daňové zátěže, zvýšení disponabilního čistého příjmu pro daňové poplatníky, konkrétně pro pracující rodiče, jejich rodiny, rodinné příslušníky a děti, o které pečují a které vyživují, a s tím úzce související zvýšení motivace pro zakládání rodin, a to zejména rodin s více dětmi, a v neposlední řadě taktéž snaha o to, aby pracující rodiče a rodiny nebyli nuceni často velmi ponižujícím a složitým a mnohdy i neúspěšným způsobem žádat o dávky státní sociální podpory či dávky pomoci v hmotné nouzi jen proto, aby zabezpečili základní životní potřeby pro sebe a pro své děti.

Dlouhodobým cílem návrhu je pak podpora pozitivního a propopulačního a demografického vývoje české společnosti, to znamená zejména podpora dlouhodobého, nejlépe stálého a stabilního zvyšování porodnosti, což je žádoucí trend jednak z obecného společenského hlediska, ale také z pohledu makroekonomického, například v souvislosti s udržením či zkvalitněním a posílením našeho sociálního systému, zejména pak jeho důchodové složky.

Jinými slovy, jedná se o klíčový zájem ve smyslu budoucího vývoje české společnosti tak, aby zde bylo dlouhodobě zajištěno financování sociálních transferů, na prvním místě takzvaných mandatorních sociálních výdajů, především pojistných sociálních dávek a dalších součástí vyspělého systému naší sociální politiky a sociálních služeb, a to i v širším smyslu slova včetně financování zdravotní péče, školství a dalších důležitých veřejných politik.

Navrhovaná opatření neznamenají pro žádného nyní pracovně aktivního plátce daně z příjmu zhoršení jeho současné situace a naopak pro vysoké množství plátců daně z příjmu znamenají snížení jejich reálně odváděných daní, a tedy zvýšení jejich čistých příjmů.

V loňském roce se v České republice narodilo nejméně dětí v historii našeho státu, což je alarmující stav, který musíme co nejdříve změnit. Podle odborníků se situace vzhledem k okolnostem dala očekávat a propad tak bude zřejmě nejen pokračovat, ale může se i nadále prohlubovat. Faktorů, které snížení porodnosti negativně ovlivňuje, je celá řada. Zcela jasné je to, že současná Fialova vláda svou nečinností pomoc mladým pracujícím rodinám neřeší a svými rozhodnutími tento neblahý stav ještě podporuje - viz. nové změny vyplývající z daňového balíčku.

V hnutí SPD dlouhodobě kritizujeme současnou vládu v čele s premiérem Petrem Fialou, která za celou dobu svého působení neudělala pro naše mladé občany zhola nic, ba naopak. Stále se jenom vymlouvá, že musí dát do pořádku veřejné finance, s čímž souhlasíme, ale už zcela odmítáme, jakým způsobem se to rozhodla řešit. Pro prosperitu naší ekonomiky, a to hlavně v budoucnu, je nutná podpora mladých pracujících rodin s dětmi.

Státní sociální politika musí být věcí prvořadého veřejného zájmu a její financování musí být zajištěno a garantováno státem v plném rozsahu. Vycházeje z našeho dlouhodobého programu, požadujeme ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu od založení rodiny až po důstojné stáří. Jednou z našich priorit je zvýšení porodnosti, neboť tím je zajištěn předpoklad udržení financování důchodového systému i v budoucnu. Zrušení školkovného a omezení možnosti využití slevy na manželku či manžela je pro mladé lidi silně demotivující pro to, aby zakládali rodiny.

V hnutí SPD nám osud mladých pracujících rodin s dětmi není lhostejný. Pokud se budeme aktivně podílet na příští vládě, na což jsme připraveni, budeme prosazovat úkoly vyplývající z projektu určeného pro naše pracující rodiny s dětmi s názvem Rodina na 1. místě, se kterým se mohou všichni seznámit prostřednictvím našich webových stránek. Forem podpory je zde uvedeno mnoho a týkají se například podpory bydlení, výhodných manželských půjček, zvýšení porodného a výrazných daňových slev na každé dítě.

Takže ještě jednou, sněmovní tisk 22, bod číslo 70 jako první bod dnešní schůze. Děkuji.