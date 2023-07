Rozvoral (SPD): Chcete šetřit? Zrušte tři nepotřebná ministerská místa

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já taky musím zareagovat na pana premiéra. Pane premiére, prostřednictvím paní předsedkyně, my jako opozici, jako hnutí SPD chceme dát veřejné finance do pořádku, ale nahlas říkáme, že by se to mělo dělat jinak a že by vláda měla začít hlavně u sebe a ve větší míře zkrátit výdaje státu a zrušit tři nepotřebná ministerská místa. Dále ukončit solární byznys, zrušit výjimku na vyvádění dividend do zahraničí, zrušit inkluzi ve školství, zrušit zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, kteří mohou pracovat, ale práce se štítí. Zavést digitální daň pro nadnárodní korporace, jako je Facebook a YouTube a další, které zde nedaní ani korunu. My jsme přesvědčeni, že vláda svým balíčkem jde proti slušným a pracujícím lidem, proti seniorům a tělesně postiženým, kterým tím zdraží jejich život. A to hnutí SPD zásadně odmítá. Děkuji.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

