Rozvoral (SPD): Diletantská politika vlády vede nadále k propadu životní úrovně občanů!

Vážení přátelé,

pětikoalice se zavedením korespondenční volby pokouší nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, protože se její podpora dramaticky propadla. Proklamace Fialovy vlády o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se nezakládají na pravdě. Diletantská politika vlády vede nadále k propadu životní úrovně občanů. Hnutí ANO vždy blokovalo a i nadále blokuje naše návrhy týkající se referend o Evropské unii. Vyzýváme proto hnutí ANO, aby podpořilo naše návrhy na pořádání celostátních referend. Fialova vládní pětikoalice chce ve velkém množství fakticky rozdávat české občanství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch.

1. Vládní pětikoalice se zavedením korespondenční volby pokouší nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, protože se její podpora dramaticky propadla.

Ve středu 18. ledna se na mimořádné schůzi Sněmovny zahájí projednávání vládního poslaneckého návrhu na zavedení korespondenčních voleb. Jde o zavedení korespondenčního hlasování našich občanů žijících v zahraničí počínaje volbami do Sněmovny v roce 2025. Uvedený návrh přitom ani neprojednala Legislativní rada vlády. Příslušný návrh zákona je navíc předkládán neregulérním způsobem, protože jde o novelizaci dosud neschváleného a neúčinného zákona o správě voleb.

Tento návrh navíc přichází v době, kdy je již dnes hlasování našich občanů, žijících v zahraničí umožněno na našich ambasádách. Pro vládní koalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN jsou korespondenční volby zjevně důležitější než řešení katastrofálních dopadů cen energií a všeobecné drahoty na naše občany a firmy.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec

Hnutí SPD zavedení korespondenčního hlasování do českého právního řádu principiálně odmítá, jelikož navrhovaný způsob korespondenční volby porušuje veškeré klíčové zásady volebního práva zakotvené v Ústavě ČR, kterými jsou mj. rovnost, přímost a tajnost hlasování probíhajícího osobně, bez prostředníka, za plentou a zcela svobodně. Vládními stranami navržené korespondenční hlasování představuje útok na samotné základy svobodné politické soutěže a legitimitu voleb. Současně umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, jak víme ze zahraničních zkušeností. Strany vládní koalice se zavedením korespondenční volby pro občany ČR v zahraničí pokoušejí nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky budoucích voleb, jelikož se jejich podpora mezi voliči v ČR dramaticky propadla.

Hnutí SPD bude bránit principy svobodných, spravedlivých, přímých a tajných voleb ze všech sil a všemi legálními nástroji a prostředky. Jsme přesvědčeni, že Sněmovna by měla projednávat zásadní zákony, které by pomohly našim občanům a které také budeme navrhovat projednat ve Sněmovně. Odmítáme protiústavní zákon o korespondenčních volbách.

2. Proklamace Fialovy vlády o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se nezakládají na pravdě. Diletantská politika vlády vede nadále k propadu životní úrovně občanů.

Dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila průměrná míra inflace v roce 2023 10,7 %. Jedná se, a to i v rámci všech evropských zemí, o jednu z nejvyšších hodnot inflace a stále o velice vysoké a rychlé tempo zdražování zboží a služeb pro české občany. Proklamace vlády Petra Fialy o konci zdražování a zkrocení růstu inflace se tak nezakládají na pravdě. Jsme stále svědky plošného zdražování a poklesu HDP. Aby docházelo k celkovému poklesu cen, musela by mít míra inflace záporné hodnoty (tzv. deflace), což je v některých evropských zemích realitou.

Pokud se jedná o meziroční růst cen, tak ten v prosinci roku 2023 dosáhl hodnoty 6,9 %, což je opět evropský nadprůměr. Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci znovu největší vliv ceny v oblasti bydlení, kde vzrostly ceny nájemného o 7,3 %, ceny vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 %, ceny tepla a teplé vody o 24,2 % a ceny elektřiny o neskutečných 142,4 %. Výrazný byl i meziroční růst cen v oblasti stravovacích služeb (o 8,1 %) a ubytovacích služeb (o 11,4 %).

O tom, že je situace vážná, hovoří i tvrdá data, a sice že loni v ČR ukončilo činnost téměř 280 tisíc živnostníků, což je nejvíce od roku 1993, jak uvedl server iDNES.cz. Diletantská ekonomická politika Fialovy vlády produkující vysokou inflaci i nadále znehodnocuje úspory, mzdy a platy a vede k propadu kupní síly, a tím i životní úrovně a kvality života všech pracujících občanů, důchodců, zdravotně postižených a rodin s dětmi.

3. Hnutí ANO vždy blokovalo a i nadále blokuje naše návrhy týkající se referend o Evropské unii. Vyzýváme proto hnutí ANO, aby podpořilo naše návrhy na pořádání celostátních referend.

Hnutí SPD je jediným parlamentním subjektem v ČR, který dlouhodobě a kontinuálně požaduje a navrhuje zavést do Ústavy ČR, do právního řádu a do politické praxe prvky přímé demokracie, na prvním místě pak institut všeobecného celostátního závazného referenda bez omezení okruhu témat a otázek, o kterých by mohli čeští občané hlasovat. V minulém i v tomto volebním období jsme ve Sněmovně předložili konkrétní návrhy ústavních zákonů o referendu, jejichž projednání ovšem strany současné vládní koalice i hnutí ANO fakticky blokovaly a blokují. Kladou si totiž takové podmínky na podobu tohoto zákona, které by učinily referendum prakticky neproveditelným a nerealizovatelným - a navíc by občanům znemožnily hlasovat o klíčových záležitostech národních zájmů ČR typu členství naší země v EU apod.

Hnutí ANO nyní hovoří o vypsání jednorázového referenda k tématům, o jejichž předložení k všeobecnému všelidovému hlasování usiluje hnutí SPD již dlouhá léta - jde o otázku zachování české koruny, resp. o přistoupení ČR ke společné evropské měně euro, o zachování práva veta členských států v orgánech EU, o odmítnutí přijímání ilegálních imigrantů do ČR na základě kvót EU či o korespondenční volbu. Při projednávání našeho návrhu zákona o referendu hnutí ANO vždy odmítalo umožnit občanům hlasování o mezinárodních smlouvách, o mezinárodních závazcích ČR a o otázkách spojených s členstvím ČR v mezinárodních a nadnárodních organizacích typu EU, přičemž nyní hlasování o některých otázkách tohoto typu samo navrhuje.

Vyzýváme proto hnutí ANO, aby podpořilo naše návrhy na pořádání celostátních referend včetně referenda o vystoupení či setrvání v EU. Takové referendum hnutí ANO stále odmítá, přestože se jedná o zcela zásadní otázku právě v souvislosti se snahami o zavedení eura, přijímání imigrantů, zrušení práva veta ČR v EU či Green Dealu EU.

4. Fialova vládní pětikoalice chce ve velkém množství fakticky rozdávat české občanství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch.

Vládní koalice ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN chce v přímé souvislosti se svou snahou o zavedení korespondenčních voleb ze zahraničí uměle vygenerovat další velké množství nových tzv. českých státních občanů, kteří nikdy nežili v ČR a v naprosté většině případů ani neovládají český jazyk, což je v jiných případech povinný předpoklad získání českého občanství.

Jedná se o vládní návrh na změnu zákona o nabývání českého státního občanství, podle kterého by se nově mohli stát občany ČR se všemi právy i potomci českých emigrantů trvale žijících v zahraničí až po čtvrtou generaci. Zisk českého státního občanství u těchto osob by navíc byl možný na základě jejich pouhého jakéhosi prohlášení.

Podle názoru SPD má být české státní občanství výsadou a privilegiem pro lidi, kteří žijí v ČR, pracují pro naši zemi, platí zde daně, ovládají český jazyk a mají k naší republice prokazatelně pevný vztah. České státní občanství ale nemá být výhodou a benefitem, který budou vládní politici rozdávat ve velkém množství cizincům za účelem ovlivnění voleb ve svůj prospěch. Proto hnutí SPD toto účelové zneužívání zákona zcela odmítá.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

