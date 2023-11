Rozvoral (SPD): Fialova vláda se vůbec nezabývá podporou bydlení pro naše občany!

reklama

Hnutí SPD je nespokojeno s tímto stavem, za který je zcela odpovědná současná pětikoaliční vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Konkrétně pak tato problematika spadá pod resort ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti). Za dva roky svého působení ale zatím současná vláda v oblasti bydlení pro naše občany nic neudělala. Přitom při svém nástupu k moci vládní představitelé slibovali, že pomohou občanům k získání jak vlastnického, tak nájemního bydlení včetně sociálního bydlení.

A jaká je realita dnešních dnů v problematice dostupnosti bydlení v České republice? Pořízení bytu o 70 metrech čtverečních vyjde průměrně na více než třináct hrubých ročních platů. Možnost pořídit si a užívat bez astronomického zadlužení byt či dům je jedním ze základních předpokladů spokojeného rodinného života a v prvé řadě je také nutným předpokladem pro samotné založení rodiny. Bytová krize zasahuje převážně současnou mladou generaci, což je i důvodem, proč se stále více lidí odklání od volby pořídit si děti. Život u rodičů se tak stává akceptovatelnou možností, jak zvládnout současnou situaci, nicméně se tam už těžko najde místo pro miminko.

V České republice nefunguje podpora mladých rodin, a navíc je stále nedostatek možností získat bydlení. Potvrzují to i zveřejněná data Českého statistického úřadu, kdy byla porovnávána data za tento rok (leden až září 2023) s daty získanými za stejné období loňského roku (leden až září 2022). Meziročně klesl o více jak deset procent počet vydaných stavebních povolení (letos 6.095). Výrazně však, o 11,2 procent, stoupla meziročně orientační hodnota povolovaných staveb (46 mld. Kč). Zahájená výstavba bytů v bytových domech meziročně klesla o 6,5 procenta. V útlumu je už přes rok i stavba rodinných domů. Zde je zaznamenán meziroční pokles o 4,1 procento v dokončení stavby. Největší propad je letos v zahájení výstavby rodinných domů, o téměř třicet procent. Ti, co se do stavby už pustili, tak své projekty musí upravovat směrem k minimalizaci, a to z důvodu cen stavebních materiálů i prací, které meziročně vzrostly až o vyšší desítky procent. Pořízení vlastní nemovitosti je pro Čechy čím dál těžší, jejich ceny rapidně rostou, jen za posledních šest let vystoupaly zhruba na dvojnásobek, a negativně k tomu přispívají stále vyšší hypoteční sazby. V novém roce navíc peněženky našich občanů citelně zasáhnou opatření vycházející z vládního daňového balíčku.

Hnutí SPD má jasný recept na podporu dostupnosti bydlení pro české občany. Pokud budeme mít možnost podílet se v příští vládě na řízení naší země, budeme prosazovat garantovaný program půjček na bydlení pro pracující rodiny, dále budeme prosazovat např. snížení daně z nemovitosti, zastropování úroků z hypoték, bezplatné převody pozemků ze státu a krajů na obce za účelem bytové výstavby, či všestrannou podporu družstevního bydlení. Celou řadu návrhů, jak pomoci našim občanům k řešení jejich bytové situace, jsme zpracovali v projektu "Rodina na 1. místě", který je dostupný na našich webových stránkách ZDE.

