Rozvoral (SPD): Hnutí SPD důrazně odmítá návrhy zvyšující hranici věku k odchodu do důchodu

Každý vyspělý stát by se měl umět postarat o své občany a to především o ty, kteří už se bez pomoci státu neobejdou. Do této skupiny bezesporu patří senioři.

U nás je to ošetřeno Listinou základních práv a svobod. Přímo se zde uvádí, že občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 10% Ne 86% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11894 lidí

Jedním ze současných návrhů koaličních politiků je zvýšení hranice odchodu do starobního důchodu. Současná nejvyšší hranice stanovená na 65 let by se tak měla dle navrhovatelů posunout až na 68 let. Tuto variantu navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v čele s ministrem Marianem Jurečkou ((KDU-ČŠL). Tento návrh veřejně podpořila i předsedkyně (TOP 09) Markéta Pekarová Adamová v Partii na CNN Prima NEWS. Jinak ale žádný konkrétní návrh vedoucí ke zdárné reformě důchodů jsme od šéfky TOP 09 neslyšeli, přitom ona byla jedním z možných kandidátů vládnoucí pětikoalice na post ministryně práce a sociálních věcí. Jedním z návrhů MPSV je též změna zvyšování důchodů, spočívající v upravení pravidel pro běžnou i mimořádnou valorizaci (směrem ke snížení). Konkrétní kroky by mělo MPSV předložit v průběhu měsíce března, takže si počkejme.

Hnutí SPD zaujímá stále stejné stanovisko k otázkám, které nyní rezonují v naší společnosti, týkající se důchodové reformy. Pro hnutí SPD je jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na starobní důchod absolutně nepřijatelné. Požadujeme její zachování na 65 letech, neboť odmítáme, aby byli čeští občané nuceni pracovat v náročných podmínkách do velmi vysokého věku na úkor zaslouženého odpočinku. Podporujeme i možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro fyzicky a psychicky náročná povolání. Jako příklad uvedu, že všichni naši poslanci v listopadu minulého roku podpořili umožnění dřívějšího odchodu do starobního důchodu bez finančních postihů pracovníkům Integrovaného záchranného systému a všem záchranářům, kteří pracovali ve 12hodinovém směnném režimu.

Dobře víme, že by se na realizaci důchodové reformy měli podílet zástupci všech politických subjektů zastoupených ve Sněmovně, a to včetně opozice. V našich řadách máme erudované odborníky, kteří by zajisté měli co nabídnout. Současná praxe je ale jiná, neboť všechny naše návrhy v této oblasti vládnoucí pětikoalice odmítla projednat. Například jsme předložili k projednání zavedení zaručeného minimálního důchodu ve výši minimální mzdy, a od této částky vyplácet důchody zásluhově. Zároveň navrhujeme zvýšení základní výměry všech důchodů z 10 % průměrné mzdy na 13 %, což by přineslo zvýšení všech důchodů o částku 1.800 Kč měsíčně a odstranilo by nespravedlnosti v systému valorizací důchodů, kdy jsou finančně diskriminováni nízkopříjmoví důchodci. Mimo konkrétních návrhů vztahujících se ke změně důchodového systému nabízíme i možné úspory ve státních výdajích.

Též navrhujeme, že se musí významně podpořit porodnost v pracujících rodinách, aby naše země měla v budoucnu dostatečný počet aktivních plátců důchodového pojištění, kteří v našem průběžném důchodovém systému ufinancují důstojné důchody svých rodičů a prarodičů. Všechny tyto návrhy jsme zpracovali a představili našim občanům v rámci projektu: „Rodina na prvním místě“.

V hnutí SPD si našich seniorů a všech slušných a pracujících občanů vážíme. Proto uděláme vše, aby měli od státu garantován finanční příjem v takové výši, zajišťující jim důstojný život.

