Rozvoral (SPD): Hnutí SPD prosazovalo zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun

reklama

Vážení přátelé, kvůli ministru zdravotnictví Válkovi hrozí kolaps českého zdravotnictví a jsou ohroženy životy českých občanů. V prvním pololetí letošního roku se zdražila elektřina českým domácnostem o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Jde o katastrofální výsledky vlády Petra Fialy. Hnutí SPD prosazovalo zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun, zatímco schváleno bylo navýšení jen o 50 tisíc. Zkrácení čerpání rodičovského příspěvku Fialovou vládou způsobí problémy tisícům rodin a diskriminace některých rodin je protiústavní. V Bruselu prosazují zničení zbytků suverenity našeho státu. Prezident Petr Pavel, TOP 09 i Piráti jednají proti nezávislosti našeho státu. Prohlášení ministryně obrany Černochové, že bychom měli vystoupit z OSN, je jejím naprostým selháním. Požadujeme její odvolání z funkce. Anketa Líbil se vám projev prezidenta Pavla pronesený 28. října? Ano 2% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6589 lidí

1. Kvůli ministru zdravotnictví Válkovi hrozí kolaps českého zdravotnictví a jsou ohroženy životy českých občanů.

Situace v resortu zdravotnictví je velmi vážná a od Nového roku dokonce hrozí kolaps celého zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) není schopen situaci vyřešit. Nejen, že chybí základní léky, ale výpověď z přesčasové práce podalo dosud 6 tisíc ze zhruba 13 tisíc lékařů, kteří pravidelně tuto práci vykonávají. Chystají se k nim přidat i zdravotní sestry a další zdravotníci. Vyplývá to z informací, které poskytli zástupci zdravotnických a lékařských odborů agentuře ČTK. Jedná se o reakci lékařského a zdravotnického personálu na vládní novelu zákoníku práce, která navyšuje maximální možný objem přesčasové práce ve zdravotnictví na dvojnásobek. Lékaři požadují snížení množství přesčasů a zvýšení základních výdělků bez příjmů z přesčasové práce. Podle sdělení lékařských odborů chybí v českých nemocnicích až 4 000 lékařů a až 5 000 zdravotních sester. Jde o důsledek dlouhodobě špatné koncepce zdravotnictví. Zásadním problémem jsou masové odchody českých lékařů, kteří vystudovali medicínu na českých vysokých školách za peníze českého státu, do zahraničí. Vyzýváme premiéra Petra Fialu k okamžitému řešení aktuální kritické situace tak, aby nebyly ohroženy životy a zdraví občanů. Součástí řešení musí být i odvolání zcela neschopného ministra Válka. Zároveň je nezbytné okamžitě zahájit konkrétní kroky, které povedou ke snížení nedostatku lékařů a zdravotních sester v českém zdravotnictví a trvalého zajištění zdravotní péče.

2. V prvním pololetí letošního roku se zdražila elektřina českým domácnostem o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Jde o katastrofální výsledky vlády Petra Fialy.

V prvním pololetí letošního roku se zdražila elektřina českým domácnostem o více než čtvrtinu a plyn o více než polovinu. Vyplývá to z nejnovějších údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Češi tak za energie platili výrazně více než Maďaři, Poláci nebo Slováci. A to přesto, že jsme, na rozdíl od většiny sousedních a evropských států, vývozci a výrobci levné elektřiny. Průměrná cena elektřiny pro domácnosti v ČR se meziročně zvýšila o 26 % na 0,32 euro (7,9 koruny) za kilowatthodinu. Na Slovensku a v Polsku přitom domácnosti za jednu kilowatthodinu elektřiny platily pouze zhruba polovinu této ceny (0,18 euro) a v Maďarsku pouze její třetinu (0,11 euro). Průměrná cena plynu pro domácnosti v ČR vzrostla o 57 % na 0,11 euro (zhruba 2,8 koruny) za kilowatthodinu. V Polsku a na Slovensku domácnosti platily poloviční cenu (0,06 euro). V Maďarsku, kde je cena plynu nejnižší v celé EU, potom pouze čtvrtinu české ceny (0,03 euro). Jedná se o katastrofální výsledky energetické politiky vlády Petra Fialy. Je naprosto nepřijatelné, abychom jako jeden z největších evropských výrobců elektřiny zároveň platili nejvyšší ceny. Navíc v příštím roce v důsledku ukončení tzv. cenových stropů na energie ze strany vlády a kvůli souběžnému výraznému zvýšení regulovaných částí ceny elektřiny a plynu tyto komodity pro české spotřebitele významně zdraží. U průmyslových firem půjde až o několikanásobné likvidační zdražení. Je nezbytně nutné okamžitě vystoupit z jednotného energetického trhu EU a začít českou elektřinu prodávat přednostně za dostupné ceny českým spotřebitelům. Stát musí obnovit plnou kontrolu nad společností ČEZ, a tím i nad výrobou, distribucí, cenotvorbou a prodejem elektřiny. Pokud to Fialova vláda nechce udělat, škodí českým národním zájmům a musí skončit!

3. Hnutí SPD prosazovalo zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun, zatímco schváleno bylo navýšení jen o 50 tisíc. Zkrácení čerpání rodičovského příspěvku Fialovou vládou způsobí problémy tisícům rodin a diskriminace některých rodin je protiústavní.

Minulý týden Sněmovna na základě dlouhodobého tlaku opozice schválila i díky hlasům poslanců SPD zvýšení rodičovského příspěvku, a to o 50 tisíc korun. Vzhledem k růstu inflace od jeho posledního zvýšení (o cca 34 %) v roce 2020 se přesto jedná o zvýšení nedostatečné, protože ceny základních životních nákladů a potřeb pro děti rostou v současné době mnohem rychleji. Hnutí SPD navrhovalo zvýšení o 100 tisíc korun, což ovšem poslanci vládních stran odmítli. Poslanci pětikoalice rovněž podpořili vládní návrh na zkrácení doby čerpání rodičovského příspěvku o jeden rok, což při nedostatku kapacit školek způsobí tisícům našich rodin problémy při zajištění každodenní péče o jejich malé děti. Hnutí SPD navrhovalo v této věci zachovat současný stav. Za zcela nepřijatelnou, nemorální a diskriminační považujeme skutečnost, že vláda chce zvýšený rodičovský příspěvek poskytnout pouze dětem narozeným po 1. lednu 2024, což nese jasné rysy protiústavní diskriminace na základě věku! V této záležitosti jsme již oslovili i vedení poslaneckého klubu hnutí ANO s výzvou, abychom podali společnou stížnost k Ústavnímu soudu.

4. V Bruselu prosazují zničení zbytků suverenity našeho státu. Prezident Petr Pavel, TOP 09 i Piráti jednají proti nezávislosti našeho státu.

Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu odhlasoval minulý týden návrh změn zakládajících smluv EU, podle kterého by mělo být zrušeno právo veta členských států (tedy zásada jednomyslnosti) při hlasování a rozhodování v orgánech EU. Pro návrh hlasovala i česká pirátská europoslankyně Gregorová. Tento návrh předložilo Německo s Francií. Tyto státy zároveň navrhují prosazení tzv. sdílených pravomocí EU v oblastech daní, energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky vnějších hranic a přeshraniční infrastruktury. V listopadu budou o tomto návrhu hlasovat všichni poslanci Evropského parlamentu na jeho plenárním zasedání. To znamená, že by ČR přišla o suverenitu a výhradní kompetence v těchto oblastech a v Evropské radě a v Radě EU by mohla být naše nesouhlasná stanoviska přehlasována. Výsledkem konečného schválení těchto krajně nebezpečných návrhů by byla definitivní ztráta zbytků suverenity a samostatnosti našeho státu a předání pravomocí v klíčových záležitostech, jako jsou zahraniční politika, obrana, bezpečnost, migrace či energetika, do Bruselu a Berlína. Každý, kdo tento návrh podporuje, tedy mj. prezident Pavel, Piráti a TOP 09, jedná přímo proti nejzákladnějším národním zájmům ČR. Hnutí SPD bude proti těmto scestným návrhům bojovat ze všech sil. Jakákoli změna zakládacích smluv EU musí podléhat souhlasu občanů ČR v celostátním závazném referendu. Vzhledem k současné situaci požadujeme vypsat i referendum o vystoupení ČR z EU, protože členství v této organizaci naší zemí přináší čím dál větší bezpečnostní rizika a ekonomické škody, ohrožení naší suverenity a svrchovanosti.

5. Prohlášení ministryně obrany Černochové, že bychom měli vystoupit z OSN, je jejím naprostým selháním. Požadujeme její odvolání z funkce.

Hnutí SPD považuje prohlášení ministryně obrany Jany Černochové (ODS) o tom, že se stydí za OSN a požaduje vystoupení ČR z této organizace, za její selhání jako členky vlády. Minulý týden Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, která byla první společnou reakcí OSN na aktuální konflikt v Izraeli. Kanada navrhovala, aby text obsahoval jednoznačné odsouzení „teroristických útoků" Hamásu a žádala okamžité propuštění rukojmích. Její návrh ale neuspěl. S výsledky hlasování hnutí SPD nesouhlasí, ale taková je realita v rámci 193 států sdružených v rámci OSN. Avšak návrh vystoupení z OSN je potřeba jednoznačně odmítnout. Charta OSN a mezinárodní řád z ní odvozený je doslova štítem naší státní nezávislosti a suverenity. Ministryně obrany Jana Černochová by neměla pronášet tyto a podobné neuvážené výroky, které v případě, že by je schválila Vláda ČR, by měly velký dopad na možnost aktivně vystupovat na jednáních OSN a znemožnily by i naše ambice být nestálým členem Rady bezpečnosti OSN v následujících letech. Vystoupením z OSN bychom také mj. přišli o status 17 chráněných památek v rámci Úmluvy o ochraně světového a kulturního dědictví (UNESCO), jimiž jsou např. historická centra Prahy, Českého Krumlova, Kutné Hory, zámecké areály v Kroměříži, Litomyšli atd. Úmluva UNESCO je jednou z nejprestižnějších mezinárodních smluv, protože jejími signatáři jsou téměř všechny státy světa a být na jejím seznamu znamená obrovskou prestiž a mj. i mimořádné příjmy z turistiky. Ministryně obrany Jana Černochová není odborníkem a premiér Petr Fiala by měl prezidentu republiky navrhnout její odvolání z funkce.

Převzato z Profilu.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Odmítáme další diktát EU ohledně chovu malých zvířat v domácnostech Rozvoral (SPD): S hrdostí si připomeneme 105. výročí vzniku Československa Rozvoral (SPD): Fialova vláda škodí této zemi a dávno již ztratila důvěru občanů Rozvoral (SPD): Požadujeme okamžité zavedení stálých kontrol na našich státních hranicích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE