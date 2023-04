Rozvoral (SPD): Itálie vyhlásila z důvodu nelegální imigrace do země nouzový stav!

reklama

Imigranti, kteří jsou stoupenci islámské ideologie, do Itálie a na její ostrovy plují přes Středozemní moře z Afriky. Jejich motiv absolvovat tuto cestu je čistě ekonomický, neboť spoléhají, že zde budou žít ze štědrých sociálních dávek.

Hnutí SPD zastává názor, že v oblasti nelegální imigrace do unijních zemí zcela selhává politika EU v této oblasti. EU se formou různých programů spíše snaží o rychlé začlenění těchto ekonomických imigrantů do společnosti jednotlivých unijních zemí a má pro ně připraveno dostatek finančních prostředků podpory, která je jim vyplácena formou sociálních dávek. To se ale stále více nelíbí obyvatelům jednotlivých unijních zemí, kteří požadují ze strany EU razantní řešení, vedoucí k zamezení vstupu těchto imigrantů do země. V případě jejich vstupu požadují, aby za pomoci účinných opatření byli imigranti rychle vráceni do země, ze které se do EU vydali. Nejvíce jsou nelegální imigrací z Afriky zasaženy země, které mají pobřeží ve Středozemním moři. Jedná se především o Řecko a jeho ostrovy, Španělsko, Francii a v poslední době nejvíce o Itálii a její ostrovy.

Italská vláda už tento rostoucí příliv imigrantů z Afriky nezvládá, a proto zavedla nouzový stav, který potrvá šest měsíců. Vláda na opatření s ním spojená vyčlení v první fázi pět milionů eur (asi 120 milionů Kč). Stalo se to proto, že se Itálie letos potýká s více než čtyřnásobným přílivem imigrantů ve srovnání s loňskem. Jen za minulý víkend nelegálně doplulo do země přes 3.000 lidí. Podle italského ministerstva vnitra dorazilo do Itálie od začátku roku přes Středozemní moře na 31.290 imigrantů, zatímco ve stejném období loňského roku jich bylo asi 6.830 a v roce 2021 na 8.400.

Imigrace ze severu Afriky je dlouhodobě jedním z hlavních témat italské politiky. Na vážnosti mu přidalo období počínající rokem 2015, kdy do Evropy z Blízkého východu i severu Afriky přišly statisíce lidí. Po mírném poklesu se v posledních letech počty opět zvyšují. Italská vláda v této věci stále vyzývá vrcholné představitele EU, aby se touto situací začali intenzivně zabývat. Místopředseda vlády a ministr dopravy Matteo Salvini vyzval Brusel, aby Itálii pomohl. Konkrétně se v médiích vyjádřil: „Je nutné, aby se Evropa probudila a zasáhla. Už roky jen mluví, ale nehnula ani prstem.“

Hnutí SPD plně chápe obavy italské vlády, protože nelegální imigrace z Afriky do Evropy bude dále pokračovat. Nevěříme též tomu, že problém unijní lídři spolu s úředníky v Bruselu vyřeší, neboť měli dostatek času něco v této problematice udělat, ale zatím nic zásadního k zamezení nelegální imigrace do unijních zemí nezrealizovali. Hnutí SPD říká jasně, nechceme v České republice žádné imigranty z Afriky. Požadujeme referendum o vystoupení České republiky z EU.

