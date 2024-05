Rozvoral (SPD): Je čas na změnu směrem k Evropě svobodných národů!

reklama

Hnutí SPD vnímá toto setkání evropských vlasteneckých stran jako velký svátek všech vlastenců, kteří jsou nespokojeni s politikou, kterou prosazují současní vrcholní představitelé EU. Jsme přesvědčeni, že je čas na změnu, která je vedena směrem k Evropě svobodných národů. Na pódiu vystoupí předsedové vlasteneckých parlamentních stran z celé Evropy.

Identita a demokracie (ID) je politická skupina v Evropském parlamentu, která vznikla 13. června roku 2019 a navazuje na činnost frakce Evropa národů a svobody, fungující v předcházejícím volebním období Evropského parlamentu. Identita a demokracie (ID) má poslance z deseti evropských zemí, přičemž většina pochází z italské strany Lega, Národního shromáždění ve Francii a německé AfD, a co do počtu členů je šestou největší frakcí v EU.

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18644 lidí

Frakce ID se v souladu se svým programem zaměřuje na vytváření pracovních míst a růst zaměstnanosti, zvyšování bezpečnosti, řešení nelegální imigrace a snižování byrokracie EU. V rámci priorit chce ID řešit demokratický deficit EU. Vnitrostátní parlamenty by měly mít při rozhodování EU větší slovo a měly by být respektovány výsledky demokraticky konaných referend. Pro frakci ID by národní identity měly být přijímány, respektovány a uchovávány. Každý evropský národ by měl mít právo určit své vlastní politiky podle svých vlastních potřeb.

EU by měla přestat zasahovat do vnitřních záležitostí svých členských států. Frakce ID je též proti jakémukoli pokusu o zavedení rozpočtu eurozóny a přímých daní EU. V rámci zajištění větší bezpečnosti unijních občanů požaduje lepší ochranu vnějších hranic EU a účinnou návratovou politiku nelegálních imigrantů do jejich země původu. Frakce ID též prosazuje, že každý národ má právo chránit, kontrolovat a sledovat své vlastní hranice.

Za hnutí SPD zastáváme názor, že je nutné za pomoci spřátelených vlasteneckých stran, zastoupených v Evropském parlamentu, posilovat národní suverenitu jednotlivých unijních států, zastavit opatření, vycházející z šíleného Green Dealu, a účinně zamezit stále pokračujícímu příchodu nelegálních imigrantů do EU. Říkáme jasné NE euru a podpoře zbrojení na Ukrajině.

Souhlasíte-li s námi, přijďte tento čtvrtek na společné setkání do Prahy, které se uskuteční na Václavském náměstí, kde již hodinu před začátkem, tedy od 16. hodiny, vystoupí hudební skupina Ortel. Těšíme se na setkání s vámi.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Zásadně odmítáme navyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let! Rozvoral (SPD): Je čas na změnu směrem k Evropě svobodných národů! Rozvoral (SPD): Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky! Rozvoral (SPD): Volby do Evropského parlamentu budou referendem o škodlivé vládě Petra Fialy

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE