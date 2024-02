Rozvoral (SPD): Jediným cílem Fialovy vlády je udržet se nadále u moci a likvidovat opozici!

reklama

V rámci následné tiskové konference premiér Petr Fiala odhalil, o co vládnoucím stranám ve skutečnosti jde. Tím je udržet se další volební období u moci a zabránit současné opozici, aby se ujala řízení České republiky. O naše občany stranám pětikoalice vůbec nejde.

Hnutí SPD nechce komentovat vztahy v současné pětikoalici, ale zároveň se musíme silně ohradit proti tomu, jak se arogantně chová v Poslanecké sněmovně k opozičním stranám, kdy zcela na sílu své převahy 108 poslanců prosazuje pouze své priority, které ale nejsou v zájmu zlepšení životní úrovně našich slušných a pracujících občanů, rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených občanů. Na místo věcné spolupráce odmítají všechny naše návrhy zákonů a jejich novel cílící na pomoc těmto občanům, a to jen z důvodu, že byly podány opozičními poslanci. Ten samý postup pětikoaliční poslanci zvolili i v rámci debaty o pozměňovacích návrzích k projednávaným zákonům, aniž by řešili jejich obsah. Další příklady, které mohou občané sledovat před každým jednáním Poslanecké sněmovny, je při schvalování programu příslušné schůze.

Vládní koalice se vůbec nechce zabývat opozičními návrhy bodů k projednání, čímž se snaží současnou opozici umlčet. Tento týden to byl například náš návrh „Fialova vláda chce přijmout euro v České republice“, protože chceme, aby občané dostali informace, jak se k přijetí eura v České republice staví vládní pětikoalice. Tento bod na jednání Sněmovny zařazen nebyl, ale odpověď jsme všichni dostali od premiéra Petra Fialy po tiskové konferenci, která proběhla po dohodovacím jednání koaličních stran.

Ta byla odvysílána v úterý večer v České televizi. Premiér Fiala zde řekl: „Vláda si vyžádá stanovisko Národní ekonomické rady vlády (NERV) k vyhodnocení problematiky vstupu do ERM II, a to do října 2024. Zajištěním úkolu bude pověřen koordinátor NERV David Havlíček. Legislativní otázky související s případným vstupem do ERM II nebo do eurozóny vyhodnotí legislativní rada vlády v čele s ministrem pro legislativu Michalem Šalamounem, a totéž do října tohoto roku.“ Tím vlastně současná vláda oficiálně začala s přípravami pro přijetí eura v České republice. K tomu jenom připojím stanovisko hnutí SPD, kdy jsme zásadně proti a říkáme, že euro nikdy, protože to není pro Českou republiku a naše občany vůbec výhodné.

V rámci této tiskové konference ještě premiér Petr Fiala občanům jasně sdělil, o co vládě vlastně po celou dobu jde a co je jejich hlavním cílem do konce tohoto volebního období, když uvedl: „Lidé nám dali ve volbách důvěru proto, abychom realizovali náš program a měnili celou republiku, abychom bránili populistům a extremistům v dosahování jejich cílů a na to se musíme soustředit. Toho si je všech pět koaličních stran vědomo, a že jsme toho schopni.“ Tím vlastně řekl vše, a je zbytečné to dále komentovat.

Vážení občané, v červnu tohoto roku proběhnou volby do Evropského parlamentu. Tyto volby budou vlastně referendem o Fialově vládě, o přijetí či odmítnutí eura, a též o přijetí či odmítání přijímání nelegálních afrických a islámských imigrantů do České republiky. To všechno prosazuje Fialova vláda. Hnutí SPD prosazuje pravý opak včetně zastavení neuváženého zeleného šílenství s názvem Green Deal. Vážení občané, dobře zvažte, komu odevzdáte svůj hlas ve volbách do Evropského parlamentu. Hnutí SPD své sliby nemění a plní je.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

