Rozvoral (SPD): Nekompetentní vláda Petra Fialy řeší problémy českých občanů vždy pozdě!

Už více než dva roky vládne pětikoaliční vláda (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti), ale za celou tuto dobu, co řídí chod České republiky, v podstatě neudělala nic prospěšného, co by zvýšilo životní úroveň našich občanů.

Nejenom, že zcela porušila své předvolební sliby o tom, že nebude zvyšovat daně, ale navíc neřeší zásadní problémy, které se dotýkají vybraných skupin občanů. V případě, že už problémy eskalují, tak se narychlo snaží najít nějaké „přijatelné“ řešení, které ale není v žádném případě nejlepší, neboť nebylo systematicky připraveno. To vše svědčí pouze o tom, že vláda je tvořena nekompetentními ministry, kde jediným kritériem výběru do ministerských pozic byla stranická příslušnost.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje vládu Petra Fialy za to, že prioritně hájí zájmy Evropské unie, což nastalo již v době příprav a následně po celé půlroční období předsednictví České republiky v čele Rady Evropské unie (od 1. července 2022). Celé předsednictví ale ve finále nepřineslo pro naše občany nic pozitivního, spíše naopak. Vláda úplně přestala řešit problémy, s kterými se potýkají naši občané, živnostníci, podnikatelé, malé i větší firmy.

I když jsme prostřednictvím našich poslanců navrhovali vždy před jednáním Poslanecké sněmovny zařadit na program jednání důležité body zabývající se pomocí vybraným skupinám občanům, vládní poslanci s arogancí jim vlastní vždy vše zamítli. Tím dali všem našim občanům jasně najevo, že jim o ně vůbec nejde. Proto náš verdikt nad současnou vládou zní jednoznačně – tato vláda by měla co nejdříve skončit. Poslední dobou už samy ohrožené skupiny zaměstnanců, živnostníků a dalších občanů pochopily, že jedinou formou, jak přinutit Fialovu vládu, aby se zabývala jejich problémy, je stávka. Pak už se vláda snaží alespoň něco narychlo řešit, což ale nepřináší žádný dlouhodobý výsledek. Těch příkladů bych mohl uvést mnoho, uvedu pro názornost pouze tři.

Koncem loňského roku chtěli lékaři přistoupit ke stávce z důvodu velkého množství přesčasových hodin v nemocnicích. Nakonec jim vláda přislíbila určité navýšení jejich příjmů, ale problém ještě zažehnán není. Nyní lékařské profesní a odborové organizace protestují proti novele zákona o zdravotních službách, která zásadně mění systém organizace a fungování lékařských pohotovostí. Dle vládního návrhu by v budoucnu již neměly lékařské pohotovosti zajišťovat samosprávné kraje, nýbrž zdravotní pojišťovny. To by znamenalo výrazné omezení počtu lékařských pohotovostí, což by vedlo k omezení dostupnosti lékařské péče pro občany. To ale ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) netrápí.

Závažné problémy má české školství, kvůli kterým proběhla i výstražná stávka. Ve školství panuje dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost. Vládní škrty v této oblasti znamenají mj. i propad financí na mzdy pro nepedagogické pracovníky, které jsou dnes katastrofálně nízké, a vláda zatím pro ně nenašla potřebné finance, i když ministr školství Mikuláš Bek (STAN) hned po stávce navýšení financí pro tyto zaměstnance přislíbil.

Nyní sílí oprávněné požadavky zemědělců, kteří se také rozhodli stávkovat, aby jejich problémy už konečně vláda začala řešit. Zde se najednou probudil ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), který pro zemědělce zatím nic neudělal, a nyní jim slibuje, jak za ně bude na půdě EU bojovat.

V hnutí SPD říkáme jasně, že by tato nekompetentní vláda, která pouze slibuje a ve finále nic pozitivního pro naše občany neudělá, měla podat demisi.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

