Rozvoral (SPD): Neuváženost proti zdravému rozumu

Paní Merkelová po setkání prohlásila, že si Evropa musí uchovat svůj humánní postoj a dodala, že se Evropa nemůže odvracet od utrpení a pomoci těm, kdo to potřebují. Na to reagoval premiér Orbán, který řekl, že Evropa prokáže humanitu, když běžence nebude do EU lákat, zavře hranice a bude pomáhat zemím, odkud migranti do Evropy přicházejí. Dodal, že Evropa musí být humánní, ale nesmí vytvářet pobídky, které sem budou migranty lákat.

Dva evropští politici, dva rozdílné názory. U paní Angely stále převažuje její neuváženost a politika rozevřených rukou, kterou neustále imigranty do Evropy láká, čímž způsobuje Starému kontinentu pouze problémy. Není totiž v našich silách vzít do Evropy každého, kdo si o to řekne. Je to nereálná utopie.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Těm, co přemýšlí zdravým selským rozumem, musí být velice blízký názor pana Orbána, jelikož humánní postoj, který je v pořádku a kterým se ohání německá kancléřka, se dá zachovat přesně tím, jak to premiér Orbán popisuje.

Někdo holt stále neuváženě roztahuje ruce a jiní nachází rozumná řešení, která chrání naší budoucnost a budoucnost našich dětí. Hnutí SPD se hlásí k postoji premiéra Orbána a jeho zdravému rozumu a tvrdě odsuzuje neuváženou politiku rozevřených rukou kancléřky Merkelové!

(převzato z Profilu)

autor: PV