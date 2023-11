Rozvoral (SPD): Podporujeme požadavky stávkujících proti asociální politice Fialovy vlády!

reklama

Vážení přátelé,

hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy, která zhoršuje situaci v naší zemi. Dochází k obrovskému nárůstu nelegální imigrace a EU vůbec není schopná tomu zabránit. Před dvěma lety byla ČR šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla kvůli cizincům na dvanácté místo. Prezident Petr Pavel podpořil a schválil rekordní zvýšení daní a propad životní úrovně českých občanů. Zásadní příčinou extrémního zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika Fialovy vlády a Green Deal EU. Pokud se stane Geert Wilders, který je přítelem a spojencem SPD, nizozemským premiérem, může v Evropské unii blokovat řadu nesmyslů z Bruselu. Evropský parlament prosazuje konec nezávislosti členských zemí EU a jejich úplnou podřízenost Evropské unii.

1. Hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy, která zhoršuje situaci v naší zemi.

Hnutí SPD podporuje požadavky stávkujících proti asociální politice vlády Petra Fialy (ODS). Je zcela evidentní, že působení vlády Petra Fialy vede k neustálému zhoršování ekonomické a sociální situace v naší zemi a k propadu životní úrovně našich občanů, včetně těch, kteří poctivě pracují. Vláda je neschopná, nečinná a nekompetentní, nenaslouchá opozici, zaměstnancům, zaměstnavatelům ani podnikatelům a živnostníkům. Výsledkem je prudké zvyšování daní, snižování valorizací důchodů, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, nedostatek peněz ve školství a nedostatek míst ve školách, krize ve zdravotnictví a odkládání zdravotních výkonů, drahé energie, vysoká inflace, arogantní jednání vlády a nenacházení kompromisů v rámci požadavků tripartity, propad životní úrovně a bezbřehá podpora Ukrajiny. To je reálná politika Fialovy vlády. Za tohoto stavu vláda bude nejen zvyšovat daně a odvody všem českým občanům i firmám, ale plánuje také zvyšovat věk odchodu do důchodu a snížení reálných důchodů budoucím seniorům. Je na čase říci této nejhorší české vládě od listopadu roku 1989 „dost!", a proto by měla podat demisi!

2. Dochází k obrovskému nárůstu nelegální imigrace a EU vůbec není schopná tomu zabránit. Před dvěma lety byla ČR šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla kvůli cizincům na dvanácté místo.

Česká republika rozhodnutím vlády Petra Fialy (ODS) prodlouží namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem do 3. ledna 2024. Kontroly byly zavedeny až na základě tlaku opozice. Jde o další faktické potvrzení toho, že EU dlouhodobě není absolutně schopna jakkoli řešit katastrofální situaci v oblasti nelegální masové imigrace a že vůbec nefunguje tzv. schengenský systém a zachycování vstupu imigrantů do EU na její vnější hranici. Dochází k obrovskému nárůstu neegální imigrace. To za situace, kdy radikální islamisté pochodují zeměmi západní Evropy (Francií a Německem) a chtějí zde vyhlásit chalífát. Islámská ideologie není kompatibilní se způsobem našeho chápání hodnot, svobody a demokracie, které je potřeba bránit. Pokud vláda pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) stále prosazuje řešení na úrovni EU, tak je zcela naivní. Řešením je pouze nulová tolerance nelegální imigrace a zákaz propagace islámu v České republice. Před dvěma lety byla Česká republika šestou nejbezpečnější zemí světa a nyní klesla na dvanácté místo, protože prudce meziročně stoupá počet trestných činů spáchaných cizinci. Řešením je trvalá ochrana našich státních hranic, kterou ovšem vláda Petra Fialy dlouhodobě odmítá. Fialova vláda naopak hlasovala pro přijetí Migračního paktu EU, který bude přerozdělovat migranty do zemí EU se všemi negativními dopady na bezpečnost občanů České republiky. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

3. Prezident Petr Pavel podpořil a schválil rekordní zvýšení daní a propad životní úrovně českých občanů.

Hnutí SPD nesouhlasí s podpisem tzv. „vládního konsolidačního balíčku" prezidentem republiky Petrem Pavlem, který představuje nejrozsáhlejší zvýšení daní a povinných pojistných odvodů pro občany a firmy v novodobých dějinách ČR. Přitom předseda hnutí SPD Tomio Okamura zaslal prezidentu republiky osobní dopis se žádostí a odůvodněním, aby tento zákon nepodepisoval. Prezident však našemu požadavku nevyhověl a zákon podepsal. Opět se tak potvrdil triumvirát vládní pětikoalice (vláda, Hrad a média), a tak se tímto prezidentovým podpisem tyto vládní návrhy stávají od 1. ledna 2024 platnými. Takže nastane další propad čistých příjmů a životní úrovně českých domácností, přičemž nejvíce jím budou postiženy pracující rodiny s předškolními dětmi. Navíc přijetí tohoto zákona ve Sněmovně proběhlo způsobem, který byl podle našeho názoru protiústavní, protože rozprava v závěrečném třetím čtení byla hlasy vládních poslanců předčasně ukončena, přestože desítkám opozičních poslanců nebylo vůbec umožněno vystoupit. Všechny tyto skutečnosti musely být prezidentu Pavlovi známy, a přesto vládní návrh podepsal. Potvrzuje se tak skutečnost, že prezident republiky Petr Pavel není nadstranický, nehájí zájmy všeho lidu a jeho prezidentský slib, že bude zachovávat zákony České republiky, tímto dostává zcela jiný rozměr.

4. Zásadní příčinou extrémního zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika Fialovy vlády a Green Deal EU.

V tomto týdnu proběhne ve Sněmovně další opoziční mimořádná schůze k otázkám plánovaného růstu cen energií v roce 2024. Když se mimořádná schůze k tomuto tématu konala naposledy, vládní poslanci arogantně a nedemokraticky znemožnili konání rozpravy k tomuto klíčovému ekonomickému i politickému tématu současnosti. Postupem času se navíc potvrzuje, jak vláda Petra Fialy ohledně zvyšování cen energií neříká občanům pravdu a jak celou situaci trestuhodně zanedbala. Dramatické zvýšení státem regulované složky cen energií (o 71 % až 206 % pro domácnosti a firmy) totiž od 1. ledna 2024 způsobí u velké části spotřebitelů i markantní růst jejich celkové ceny, a to zejména u elektřiny. V této souvislosti je třeba jasně říci, že zásadní příčinou zdražování elektřiny v ČR je zhoubná energetická politika EU a Fialovy vlády, systém obchodování s emisními povolenkami a tzv. Green Deal EU. Přitom v ČR jsme schopni vyrábět dostatek vlastní levné elektřiny a za dostupné ceny ji prodávat českým spotřebitelům, občanům i firmám, a teprve přebytky následně prodávat za tržní ceny do zahraničí. To by vyžadovalo vykoupení akcií minoritních akcionářů polostátní společnosti ČEZ a nezávislou vládu chránící české národní zájmy obsazenou skutečnými experty. Hnutí SPD je připraveno být součástí takové vlády.

5. Pokud se stane Geert Wilders, který je přítelem a spojencem SPD, nizozemským premiérem, může v Evropské unii blokovat řadu nesmyslů z Bruselu.

Hnutí SPD blahopřeje Straně pro svobodu (PVV) a jejímu lídrovi Geertu Wildersovi k drtivému vítězství v parlamentních volbách v Nizozemí, které proběhly 22. listopadu. Strana pro svobodu je partnerským subjektem hnutí SPD v evropské skupině vlasteneckých politických stran a hnutí a ve frakci Identita a demokracie (ID) v rámci Evropského parlamentu. Strana pro svobodu ve svém programu prosazuje mj. vypsání celostátního referenda o vystoupení Nizozemska z EU, úplné zastavení udělování azylu nelegálním imigrantům i odstoupení od Green Dealu EU. Strana pro svobodu více než zdvojnásobila svůj výsledek z předchozích parlamentních voleb, v dolní komoře nizozemského Parlamentu bude mít 37 křesel ze 150 a dle aktuálních zpráv by Geert Wilders měl být pověřen sestavením vlády a následně by se měl stát nizozemským premiérem. Jednalo by se o zásadní průlom i z hlediska dalšího vývoje a směřování EU, protože by se stal dalším premiérem v rámci Evropské rady (po Viktoru Orbánovi), který může uplatnit právo veta v otázkách přijímání dalších členů, podpory Migračního paktu EU, Green Dealu EU, podpory Ukrajiny atd. Nizozemský příklad jasně ukazuje, že vlastenecká, konzervativní a euroskeptická politika důsledně hájící národní zájmy a zájmy vlastních občanů, kterou v ČR reprezentuje pouze hnutí SPD, má i v evropském měřítku budoucnost a perspektivu.

6. Evropský parlament prosazuje konec nezávislosti členských zemí EU a jejich úplnou podřízenost Evropské unii.

Evropský parlament (EP) přijal minulý týden usnesení vyzývající k tomu, aby se EU zbavila možnosti rozhodovat ve svých orgánech jednomyslně. Jde tedy o návrh na zbavení členských států práva veta, tedy práva zablokovat na úrovni EU přijetí rozhodnutí, které je v rozporu s jejich národními zájmy. Tento návrh, který představuje zbavení členských států zbytků jejich státní suverenity, podpořili i čeští poslanci zvoleni za Pirátskou stranu. Usnesení EP obsahuje kromě návrhu na zrušení jednomyslného hlasování v Radě EU i návrh na zrušení možnosti vytvářet v rámci tohoto orgánu tzv. blokační menšiny, což je jediný institut, který dosud umožňuje skupině členských států (např. V4 a jejích spojenců) za přesně vymezených podmínek zabránit přijetí rozhodnutí nebo závazné právní normy, které tyto země poškozují. Návrh EP představuje opuštění principu jednomyslnosti v 65 zbývajících oblastech rozhodování, tedy např. v oblasti zahraniční, bezpečnostní, daňové či sociální politiky a zdravotnictví a přesun dalších kompetencí členských států na úroveň EU. Návrh obsahuje i ustanovení, aby se euro stalo povinnou měnou pro každou členskou zemi EU. Jedná se o návrh na zásadní průlom do zakladatelských smluv EU, který ještě vyžaduje souhlas zástupců vlád členských států v dalších orgánech EU. Vyzýváme proto vládu Petra Fialy (ODS), aby tyto návrhy na příslušných jednáních vetovala. Opačný postup by byl naprostou zradou českých národních zájmů. Návrhy EP zároveň ukazují na zhoubné směřování EU a na potřebu vypsání celostátního referenda o vystoupení ČR z této organizace, což SPD dlouhodobě a konzistentně prosazuje, ale poslanci pětikoalice jej dlouhodobě odmítají zařadit na program jednání Sněmovny.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Prezident Pavel podpisem daňového balíčku prokázal nezájem o občany ČR! Rozvoral (SPD): Oprávněné požadavky stávkujících plně podporujeme Rozvoral (SPD): Dlouhodobě říkáme, že snižování ceny energií je základním požadavkem doby Rozvoral (SPD): Uděláme maximum proto, aby nedošlo k prolomení Benešových dekretů

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE