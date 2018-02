Rozvoral (SPD): Stupidní a hulvátské vyjádření k obecnému zákonu o referendu!

„Takže, končím s korektní tolerancí hlupáků a blbců. Že se nesmí o lidech méně inteligentních až debilních říkat, že tací jsou? Tak to ne. Nechci, aby o mně rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky,“ napsala mimo jiné známá novinářka na sociální síti Facebook ohledně obecného zákona o referendu.

Po panu Hríbovi, ke kterému jsem se vyjadřoval v minulých dnech je to další údajně elitní novinář(ka), jenž má občany nejen za hlupáky. No a pak, že pan prezident rozděluje společnost. Je to přesně naopak, takovýto pseudoelitáři jsou podepsáni pod tím, jak je společnost rozdělená na dva tábory a všechna podobná prohlášení ten příkop ještě prohlubují.

Paní Procházková si neuvědomuje, že ne všichni občané mohu být vzdělaní, a že v každé společnosti musí být místo jak pro vzdělané, tak také pro ty, kteří jsou vzděláni o něco méně. Všichni bez rozdílu vzdělání musí tak mít stejná práva a stejné povinnosti a nikdy se nesmí stát, že by se dělaly mezi těmito skupinami nějaké rozdíly.

Volební právo musí být pro každého stejné a v obecném referendu by se tak mělo moci hlasovat o všech důležitých (takže např. i o vystoupení z Evropské unie) otázkách kromě těch, které by byly protiústavní a neslučovaly by se s Listinou základních práv a svobod. Občané jsou vlastníky státu, který funguje na základě jejich nemalých daní a všelijakých odvodů, takže oni jsou ti, kteří by měli o svém státě rozhodovat a to co možná nejvíce přímo a ne pouze v zastoupení politických stran a jejich partajních aparátů, které jsou řízeny různými lobbistickými skupinami a některé i oligarchy.

