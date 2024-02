Rozvoral (SPD): Velké poděkování všem pořadatelům a organizátorům MS v biatlonu!

reklama

Na programu mistrovství byly zařazeny všechny disciplíny, které se běžně jezdí v závodech světového poháru. Muži i ženy absolvovali sprinty, stíhací závody, vytrvalostní závody, závody s hromadným startem a štafety. Společně se jela smíšená štafeta a smíšený závod dvojic. Sportovní klub Nové Město na Moravě pojal přípravu velmi zodpovědně a před mistrovstvím světa dokončil dostavbu a revitalizaci Vysočina Areny za více než 300 milionů korun.

Hnutí SPD podporuje konání MS v biatlonu, neboť jedním z bodů našeho programu je podpora pořádání významných mezinárodních sportovních soutěží a závodů v rámci zvýšení prestiže České republiky. Naší prioritou je také podpora dostupnosti sportu pro všechny občany. Stát musí sportovní aktivity podporovat na všech úrovních, protože se jedná o důležitou součást zdravého životního stylu. Organizované sportovní aktivity pro děti a mládež musí být dostupné všem bez rozdílu a podporované státem. Proto vítáme, že prostory areálu Vysočina Areny, tedy hlavně sportoviště, jsou určeny jak k tréninkové přípravě a soutěžím sportovců, tak i pro využití širokou veřejností. Prostory areálu Vysočina Areny jsou přehledně vyznačeny na plánu areálu a je zde zajištěno i zázemí pro relaxaci a občerstvení. Využívání tratí a stadionu v hodinách pro veřejnost je zdarma.

V neděli ukončené MS v biatlonu pořádané ve Vysočina Areně přilákalo do místa konání mnoho sportovních fanoušků, a to nejen z České republiky. Sám jsem se byl na sportovní soutěže v závěru šampionátu podívat a musím říci, že to byl opravdu skvělý sportovní zážitek. Závody celkem navštívilo více jak 210 tisíc diváků a i sami sportovci velmi ocenili přístup fanoušků a poděkovali jim za obrovskou podporu. Ti, co nepřišli přímo do Vysočina Areny, mohli sportovní přenosy sledovat z pohodlí domova na svých televizních obrazovkách.

Jediné, co nevyšlo tak, jak by si všichni sportovci zde soupeřící o medaile, diváci, a hlavně pořadatelé přáli, bylo počasí. O to větší poděkování patří všem, kteří se na přípravách a průběhu mistrovství světa v Novém Městě na Moravě podíleli.

