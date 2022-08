Rozvoral (SPD): Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém vyzýváme vládu Petra Fily (ODS), aby bojovala proti zdražování potravin a aby pomohla českým zemědělcům a potravinářům. Dále informujeme, že hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování hasičům a všem, kteří pomáhají v Hřensku s následky požáru. Soucítíme s těmi, kteří přišli o obydlí. Vláda hasičům včas nezajistila vhodné prostředky proti požáru. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez schválení Sněmovny, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území. Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak. Podvedla voliče.

1. Vyzýváme Fialovu vládu, aby bojovala proti zdražování potravin a aby pomohla českým zemědělcům a potravinářům

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová varuje, že pokud vláda Petra Fialy (ODS) aktivně nezasáhne, hrozí další zdražování potravin. Výroba základních potravin je energeticky náročná, proto naši producenti potravin požadují po vládě zejména kompenzace drahých energií. Hnutí SPD považuje tyto jejich požadavky za oprávněné. Bez vládních regulačních a kompenzačních opatření hrozí nejen zánik řady potravinářských firem a pracovních míst jejich českých zaměstnanců, ale právě i další drakonický růst cen potravin, zejména mouky, mléka, masa a pečiva. Například chléb v červenci zdražil meziročně o 41 procent, cukr o 40 procent, máslo a vejce o třetinu.

„Signály, že by se ceny potravin měly snižovat, necítíme," prohlásila k tomu prezidentka Potravinářské komory Večeřová. Česká vláda podle ní svou nečinností k pomoci našim potravinářům a zemědělcům, oproti systému dotací ze strany EU a podpory ostatních evropských vlád jejich zemědělcům, dostává naše zemědělce do existenčních problémů. To je i názor hnutí SPD. Naši potravináři nemohou cenově konkurovat výrobcům ze států, kterým jejich vlády přispěly na úhradu energií, což učinilo 24 vlád z 27 států EU.

Hnutí SPD předkládá dlouhodobě návrhy proti zdražování potravin a na efektivní pomoc našim potravinářům a zemědělcům i návrhy na zlepšení naší potravinové soběstačnosti v komoditách, které lze u nás vyprodukovat a na zajištění potravinové bezpečnosti v případě krize. Je třeba zejména urychleně schválit náš návrh zákona na podporu a ochranu produkce českých potravin a zákon o mimořádné tržní síle proti zneužívání dominance nadnárodních řetězců na trhu. Aktuálně se pak musí neprodleně snížit DPH u základních potravin na nulovou sazbu a zastropovat jejich ceny.

Anketa Bojíte se, že kvůli globálnímu oteplení masivně vyhoří naše lesy? Bojím 4% Nebojím 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2154 lidí

2. Hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování hasičům a všem, kteří pomáhají v Hřensku s následky požáru. Soucítíme s těmi, kteří přišli o obydlí. Vláda hasičům včas nezajistila vhodné prostředky proti požáru.

S ohromným znepokojením a smutkem zároveň sledujeme obrovský požár v Hřensku v Národním parku České Švýcarsko, se kterým hasiči bojují již déle než týden. Hnutí SPD vyjadřuje velké poděkování stovkám hasičů a všem těm, kteří zde stále neúnavně bojují za ochranu životů, zdraví, majetku a přírody. Zároveň soucítíme se všemi, kteří kvůli řádění živlu přišli o bydlení. Je smutnou skutečností, že premiér vlády Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se dostavili na místo tohoto neštěstí až třetí den od začátku požáru, tedy minulé úterý.

Ať už jsou příčiny vzniku tohoto požáru jakékoliv, jedno je jisté již dnes: po všech vládou schválených koncepcích a zpracovaných krizových plánech stát nemá dostatečné kapacity a schopnosti likvidovat požár v těžko dostupném terénu v krátkém časovém intervalu. Pokud by byla přijata okamžitá opatření k likvidaci požáru již v jeho zárodku, tedy v neděli 24. července, a složky integrovaného záchranného systému (IZS), zejména hasiči, vojáci a záchranáři, by v tom okamžiku disponovaly vhodnými věcnými prostředky v dostatečném množství, nemohlo by dojít k rozšíření požáru až na současných 1060 hektarů (přičemž celková zóna zásahu činí 2860 hektarů) a následně k tak rozsáhlým škodám.

Je neoddiskutovatelnou povinností vlády a jejích příslušných orgánů zajistit, aby hasiči měli možnost a všechno potřebné vybavení k tomu zasáhnout proti požárům i za velmi ztížených povětrnostních podmínek a v jakoukoli denní i noční dobu. Je také potřeba mnohem více investovat do vybavení složek IZS na úkor zbytných výdajů státu, jako je například financování neziskových organizací s politickým programem anebo plošné vyplácení neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým. To je názor SPD!

3. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez schválení Sněmovny, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území

Vláda Petra Fialy (ODS) 27. července schválila návrh na působení vojáků v zahraničních operacích na následující dva roky (2023 až 2024). Předkládaný návrh již nepočítá s působením českých vojáků v Iráku a ve výcvikové misi EU v Mali. Konkrétně ministryně obrany Černochová navrhla působení v celkovém počtu do 1 362 osob, přičemž náklady každý rok vyjdou přibližně na 1,4 miliardy korun.

Součástí předkládaného návrhu je také pobyt ozbrojených sil států NATO na území České republiky v případě potřeby. Tuto případnou krátkodobou spojeneckou přítomnost na území ČR navrhla ministryně zastropovat na počet 800 lidí. Ministryně obrany Černochová (ODS) chce, aby vláda mohla rozhodovat o krátkodobém vysílání našich ozbrojených sil do zahraničí a o pobytu cizích vojsk (NATO, EU) na našem území, a to bez omezení. Za tímto účelem předložila ODS návrh změny Ústavy ČR koaličním partnerům a vláda by jej měla projednat v nejbližší době.

Z ústavy mají zmizet omezující podmínky. Nyní platí, že pokud se jedná o mírové, záchranné a humanitární operace s účastí vojáků do 60 dnů, tak o vyslání rozhoduje Vláda ČR. Ve všech ostatních případech však je potřeba souhlas Parlamentu ČR – a právě to chce vláda zrušit. Pro SPD je zcela nepřijatelné, aby byli naši vojáci vysíláni do zahraničí do bojových operací bez projednání Sněmovnou, a to samé platí i pro pobyt cizích vojsk na našem území. Nemůžeme dopustit, aby vláda zatáhla naši republiku do válečného konfliktu, a to bez projednání Sněmovnou, kde se může později ukázat, že se jednalo například o provokaci. To samé platí i pro pobyt jakýchkoliv cizích vojsk na našem území.

4. Vláda Petra Fialy extrémně zadlužuje zemi, i když slibovala opak. Podvedla voliče.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden schválila nezodpovědný návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) na zvýšení letošního schodku státního rozpočtu oproti jeho schválené podobě o 50 miliard – tedy z už tak hrozivých a nepřijatelných 280 na 330 miliard korun. Do tohoto navýšení schodku přitom ministr financí zahrnul i výdaje na údajný boj vlády s vysokými cenami energií. A to přesto, že vláda za tři čtvrtě roku ještě žádné konkrétní a účinné kroky proti předraženým cenám energií a na pomoc domácnostem a firmám nepodnikla a není dosud známa ani přesná finanční výše pomoci občanům formou tzv. úsporného tarifu. To hodlá vláda upřesnit až později formou příslušné vyhlášky.

Do schodku je promítnut i předražený vládní nákup plynu do Správy státních hmotných rezerv v objemu 8,5 miliardy korun, který byl ministrem průmyslu a obchodu Síkelou (za hnutí STAN) realizován za mnohem vyšší cenu, než byla tehdejší tržní cena na komoditní burze. K navýšení schodku navíc není vůbec žádný ekonomický důvod, protože v důsledku astronomického růstu cen elektřiny, plynu a pohonných hmot rostou, oproti plánu, i příjmy státu z DPH a spotřebních daní.

Vláda rovněž schválila zvýšení objemu prostředků v systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce o 5,2 miliardy korun, když týden předtím z tohoto systému novelou jiného zákona odebrala 14 miliard korun. To je diletantismus, který nemá obdoby! Dalších 120 milionů korun dává vláda na peněžní dary mezinárodním organizacím na stabilizaci situace na Ukrajině. Českým občanům ale vláda nedává nic. Návrh obsahuje též navýšení dotace na obnovitelné zdroje energie o 6,6 miliardy korun. To už je v současné situaci vyložená drzost! Hnutí SPD toto navýšení rozpočtového schodku v žádném případě nepodpoří! Fialova vláda bezdůvodným zvyšováním státního dluhu navíc podvedla občany, kterým slibovala před volbami šetření zbytných státních výdajů a rozpočtovou odpovědnost!

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Chceme moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA! Rozvoral (SPD): Hnutí SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů! Rozvoral (SPD): Ochrana státních hranic ČR před nelegálními imigranty musí být prioritou Rozvoral (SPD): Je žádoucí podporovat naše mladé pracující rodiny v získání vlastního bydlení

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama