Rozvoral (SPD): Volby rozhodnou, zda skončí škodlivá Fialova vláda!

volby rozhodnou, zda skončí škodlivá Fialova vláda. Volba hnutí SPD je zárukou změny a toho, že váš hlas nepropadne. Probíhající soudní řízení odhaluje rozsáhlé propojení TOP 09 a STAN s organizovaným zločinem. Připravujeme trestní oznámení pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti. Česká republika čelí kvůli Fialově vládě alarmující sociální situaci. SPD proto prosazuje komplexní program sociální stability. Mladí lidé nemají peníze na pořízení svého bydlení a nezakládají kvůli tomu rodiny. SPD má plán na zajištění dostupného bydlení a na podporu rodin s dětmi. Ústavní soud fakticky potvrdil, že každý hlas odevzdaný pro SPD bude plně započítán a nepropadne.
1. Volby rozhodnou, zda skončí škodlivá Fialova vláda. Volba hnutí SPD je zárukou změny a toho, že váš hlas nepropadne.
Ve dnech 3. a 4. října 2025 proběhnou volby, které zásadním způsobem rozhodnou o budoucnosti České republiky. Půjde o to, zda zůstane suverénním státem, nebo zda bude dál podřízena cizím zájmům – zejména Bruselu, Ukrajině a nadnárodním strukturám. V sázce je také to, zda skončí nekompetentní a škodlivé působení Fialovy vlády, která způsobila rekordní inflaci, zdražování, znehodnocení úspor, zvýšení daní a rozvrácení státního rozpočtu. Vláda rovněž ohrozila vnitřní bezpečnost a prosperitu naší země podporou Migračního paktu EU a schválením emisních norem ohrožujících český průmysl a české domácnosti. SPD odmítá omezování svobody slova a jakékoli formy cenzury, které Fialova vláda v posledních letech zavedla. Hnutí SPD vyzývá všechny vlastenecky smýšlející občany, aby přišli k volbám a podpořili SPD jako záruku změny. Jen s vaší podporou můžeme společně vyměnit současnou vládu a navrátit České republice bezpečí, důstojnost a suverenitu. Volba hnutí SPD je zároveň zárukou, že váš hlas nepropadne.
2. Probíhající soudní řízení odhaluje rozsáhlé propojení TOP 09 a STAN s organizovaným zločinem. Připravujeme trestní oznámení pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti.
Hnutí SPD v uplynulých dnech podalo vládě České republiky podnět k rozpuštění politického hnutí STAN a strany TOP 09. Důvodem je jejich zapojení do závažné korupční kauzy Dozimetr, která se týká rozkrádání veřejných prostředků a nezákonného financování politických stran prostřednictvím společností napojených na město Praha. Probíhající soudní řízení odhaluje rozsáhlé propojení obou stran s organizovaným zločinem, což považujeme za legitimní důvod k jejich zákonnému zrušení. Zároveň jsme podali podnět k prošetření původu finančních darů od obžalovaných osob v této kauze a připravujeme trestní oznámení pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti.
3. Česká republika čelí kvůli Fialově vládě alarmující sociální situaci. SPD proto prosazuje komplexní program sociální stability.
Česká republika čelí alarmující sociální situaci. Podle údajů agentury PAQ Research žije v chudobě 62 % samostatně žijících seniorů, což je více než dvojnásobek průměru Evropské unie. Výrazně jsou ohroženi i rodiče samoživitelé a nájemníci. Tato situace je výsledkem dlouhodobého selhání vládní politiky. Hnutí SPD proto prosazuje komplexní program sociální stability, jehož základem je zajištění levných energií a dostupného bydlení, zastavení státního zadlužování, podpora růstu mezd českých občanů prostřednictvím regulace nadnárodních korporací a valorizace důchodů, zejména těch nejnižších. Zásadní prioritou musí být podpora porodnosti a rodin s dětmi – prostřednictvím zvýšení daňových úlev, navýšení porodného a rodičovského příspěvku, jejich pravidelné valorizace a zavedení bezúročných státem garantovaných půjček na pořízení vlastního bydlení.
4. Mladí lidé nemají peníze na pořízení svého bydlení a nezakládají kvůli tomu rodiny. SPD má plán na zajištění dostupného bydlení a na podporu rodin s dětmi.
Krize dostupnosti bydlení dopadá v současnosti především na mladé lidi – více než 40 % z nich si vlastní bydlení nemůže dovolit a dvě třetiny vnímají tuto situaci jako překážku pro založení rodiny. Podle dat České spořitelny dnes průměrný byt v ČR stojí více než třináctinásobek roční mzdy, což je jeden z nejhorších výsledků v EU. Příčinou je neschopnost Fialovy vlády řešit dlouhodobé problémy – zdlouhavé stavební řízení a krach jeho digitalizace, vysoké ceny stavebních materiálů, rostoucí hypoteční sazby, klesající kupní síla občanů a příchod statisíců migrantů. SPD požaduje, aby stát převzal odpovědnost za bytovou politiku, urychlil povolovací procesy, bezúplatně poskytoval pozemky obcím a podporoval daňově zvýhodněnou bytovou výstavbu a družstevní bydlení pro občany ČR. Součástí našeho programu je rovněž zavedení manželských a rodinných půjček se státní garancí a pomoc se splácením hypoték v rodinách, kde jeden z partnerů pečuje o dítě do 4 let.
5. Ústavní soud fakticky potvrdil, že každý hlas odevzdaný pro SPD bude plně započítán a nepropadne.
Ústavní soud České republiky v minulém týdnu potvrdil zákonnost a platnost kandidátních listin hnutí SPD pro volby do Poslanecké sněmovny. SPD tak vstupuje do voleb se zákonnou jistotou a s vědomím, že každý hlas odevzdaný pro SPD bude plně započítán a nepropadne.
