Rozvoral (SPD): Vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby na Evropské radě odmítl Migrační pakt EU!

Vážení přátelé,

hnutí SPD je ve Sněmovně jediné proti česko-americké obranné smlouvě, která umožňuje pobyt cizích vojsk a zřizování cizích vojenských základen na našem území. Většina poslanců hnutí ANO je naopak pro. Vláda Petra Fialy (ODS) podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy a doporučila její schválení v českém Parlamentu. Hnutí SPD zásadně odmítá, aby tento škodlivý dokument v České republice platil. Vyzýváme premiéra Petra Fialu (ODS), aby se na jednání Evropské rady připojil k postojům Polska a Maďarska a odmítl Migrační pakt EU. Opožděný návrh vládní koalice na zvýšení rodičovského příspěvku o pouhých 50 tisíc korun a jen pro nově narozené děti považujeme za nedostatečný a diskriminační. Hnutí SPD navrhuje zvýšení tohoto příspěvku o 100 tisíc korun všem rodičům, kteří jej pobírají. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje zavést vysoký poplatek za dřívější splacení hypotéky. Hnutí SPD prosazuje zavedení výhodných manželských půjček pro pracující rodiny s nízkým úrokem a garancí státu. Vládní konsolidační balíček je především rozsáhlým a plošným zvýšením daní. Vládě se hroutí státní rozpočet a její neschopnost spravovat veřejné finance mají zaplatit čeští občané a firmy. Hnutí SPD je zásadně proti tomuto zvyšování daní.

1. Hnutí SPD je ve Sněmovně jediné proti česko-americké obranné smlouvě, která umožňuje pobyt cizích vojsk a zřizování cizích vojenských základen na našem území. Většina poslanců hnutí ANO je naopak pro.

Poslanecká sněmovna má tento týden na programu začátek projednávání „dohody o obraně" mezi Českou republikou a USA (tzv. DCA), kterou odsouhlasila Fialova vláda. Hnutí SPD je v Poslanecké sněmovně jediné proti této smlouvě. Také proto pořádáme v úterý 27. června od 13 hodin v Praze na Malostranském náměstí demonstraci proti cizím vojenským základnám v České republice. Většina poslanců hnutí ANO je naopak pro. Naše výhrady proti pobytu cizích vojsk a zřizování základen na našem území jsou zcela zásadní. Tato dohoda je pro Českou republiku nevýhodná, není reciproční, je rámcová, a hlavně neobsahuje interpretační doložku jako na Slovensku, ve které je uvedeno, že tato smlouva nevytváří podmínky pro zřízení základny USA, a to ani do budoucna. Jsme přesvědčeni, že tak zásadní věc musí být projednána až na základě výsledků celostátního referenda. Představa, že v jedenácti českých lokalitách se v režii USA staví objekty, které budou v režimu podobném jako ambasády, tedy nemáme tam přístup, nevíme, kdo tam je, co se tam nachází za materiál a jaká se tam provádí činnost, je pro nás naprosto nepřijatelná. Dohodu také nelze po dobu deseti let vypovědět ani právně napadnout. Máme k ní i řadu dalších výhrad a představíme je v rámci vystoupení našich poslanců ve Sněmovně. Hnutí SPD říká jasné NE cizím základnám na našem území!

2. Vláda Petra Fialy (ODS) podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy a doporučila její schválení v českém Parlamentu. Hnutí SPD zásadně odmítá, aby tento škodlivý dokument v České republice platil.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden podpořila ratifikaci Istanbulské úmluvy a doporučila její schválení v Parlamentu ČR. Istanbulská úmluva je veřejnosti nepravdivě předkládána jako dokument sloužící k prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Ovšem tyto myšlenky jsou v Úmluvě založeny na nebezpečné genderové ideologii rozvracející přirozené uspořádání společnosti a ničící vztahy mezi muži a ženami. Navíc násilí na ženách a domácí násilí lze u nás stíhat a trestat dle platných zákonů. Hnutí SPD zásadně odmítá, aby tento škodlivý dokument v České republice platil, a považujeme naši současnou legislativu v této věci za přiměřenou a dostatečnou. Pod falešným krytím vyšší právní ochrany žen proti násilí je primárním cílem Istanbulské úmluvy zakotvení zhoubné genderové ideologie do národní legislativy signatářských států. Istanbulská úmluva také nově definuje pohlaví nikoli jako biologickou danost, ale jako společenský konstrukt a věc osobní volby, kterou lze kdykoli změnit a společnost je povinna to akceptovat. Státům je v tomto směru ukládána povinnost přijmout opatření nezbytná k podpoře změn postojů společnosti formou nátlakové převýchovy prostřednictvím rozsáhlých indoktrinačních kampaní prováděných neziskovými organizacemi a financovanými z veřejných peněz. To je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné!

3. Vyzýváme premiéra Petra Fialu (ODS), aby se na jednání Evropské rady připojil k postojům Polska a Maďarska a odmítl Migrační pakt EU.

Na tento týden je plánované jednání Evropské rady za účasti premiérů všech členských států EU. Součástí jeho programu je i tzv. „Migrační pakt", jehož směřování odsouhlasil za Českou republiku v Radě ministrů vnitra států EU 8. června 2023 ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Při projednávání tohoto bodu ve Sněmovně v rámci mimořádné schůze vládní pětikoalice odmítla přijmout návrh našeho usnesení, že nelegální imigrace zásadním způsobem dlouhodobě ohrožuje bezpečnostní situaci v České republice. Vyzýváme proto premiéra Petra Fialu (ODS), aby na tomto jednání Evropské rady jednal v národním zájmu a připojil se k postojům Polska, Maďarska, kteří byli proti, anebo Slovenska, které se společně s dalšími třemi státy při hlasování zdrželo. Migrační pakt ve stávající podobě je zrada naší země a našich občanů. EU je nástroj destrukce svobody jednotlivých národů a my nechceme předávat pravomoci ohledně migrace do Bruselu. Představa přijmout kvóty ve výši desítek tisíc ilegálních imigrantů anebo platit „výpalné" ve výši půl miliónu korun za každého odmítnutého migranta je zcestná, a to v době, kdy je nelegální migrace opět na vzestupu. Podle údajů úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je letos příchozích ilegálních imigrantů do Evropy k dnešnímu dni 76 223, což je meziroční nárůst ve výši 230 %. Nejenom proto je potřeba „Migrační pakt" odmítnout, ale i obnovit kontrolu na česko-slovenské hranici, a zajistit tak větší bezpečnost našich občanů.

4. Opožděný návrh vládní koalice na zvýšení rodičovského příspěvku o pouhých 50 tisíc korun a jen pro nově narozené děti považujeme za nedostatečný a diskriminační. Hnutí SPD navrhuje zvýšení tohoto příspěvku o 100 tisíc korun všem rodičům, kteří jej pobírají.

Vláda a ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nejsou již déle než rok schopni předložit návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do 4 let věku. Přitom od posledního zvýšení tohoto příspěvku v roce 2020 stoupla inflace o více než 30 %, a rodiny s malými dětmi se tak stávají jednou ze sociálně nejohroženějších skupin našich občanů. Hnutí SPD návrh na zvýšení rodičovského příspěvku předložilo do Sněmovny již na jaře loňského roku, vládní poslanci však blokují jeho projednání. Vzhledem k celkovému růstu cen od jeho posledního zvýšení považujeme za adekvátní zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun za celkovou dobu jeho čerpání. Vládní koalice se teprve nyní shodla na navýšení rodičovského příspěvku, ale o pouhých 50 tisíc korun, a navíc pouze pro děti narozené po 1. lednu 2024. To je pro SPD nedostatečné, zvýšení rodičovského příspěvku by mělo být určeno všem rodičům, kteří jej pobírají. Proto předložíme naše vlastní pozměňovací návrhy a budeme prosazovat jejich schválení.

5. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje zavést vysoký poplatek za dřívější splacení hypotéky. Hnutí SPD prosazuje zavedení výhodných manželských půjček pro pracující rodiny s nízkým úrokem a garancí státu.

Minulý týden schválila vláda Petra Fialy (ODS) novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která mimo jiné výrazně zvyšuje pokutu za předčasné splacení hypotéky. Dosud se za předčasné splacení hypotečního úvěru hradil jen administrativní poplatek v maximální výši jednoho tisíce korun. Vláda nyní zavádí nový poplatek ve výši 2 % z předčasně splacené části jistiny úvěru, což jsou až desítky tisíc korun. Jde jednoznačně o opatření vládní pětikoalice ve prospěch bank generujících již dnes rekordní zisky, ale zároveň i o změnu v neprospěch občanů, kteří poctivě splácejí půjčky na pořízení vlastního bydlení. Za rychlejší splacení dluhu nesmí být nikdo trestán. Navíc v době ekonomické krize, kdy kvůli inflaci a zvyšování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů citelně rostou měsíční splátky hypoték. Vláda není schopna nijak řešit katastrofální situaci ohledně nedostatku bytů a nedostupnosti bydlení, a ještě kromě toho zavádí další poplatky. Pro hnutí SPD je takový přístup nepřijatelný, a naopak navrhujeme zavést výhodné manželské půjčky pro pracující rodiny na pořízení si vlastního bydlení s nízkým úrokem a garancí státu.

6. Vládní konsolidační balíček je především rozsáhlým a plošným zvýšením daní. Vládě se hroutí státní rozpočet a její neschopnost spravovat veřejné finance mají zaplatit čeští občané a firmy. Hnutí SPD je zásadně proti tomuto zvyšování daní.

Vláda má tuto středu schválit tzv. „konsolidační balíček" k ozdravení veřejných financí. Ve skutečnosti se jedná o obsáhlou a plošnou daňovou reformu, která v případě přijetí bude mít negativní dopad prakticky na všechny naše občany. Hnutí SPD tvrdí již od samého počátku, že státní rozpočet na letošní rok je postaven na nereálných číslech a dnes se naše slova potvrzují. Na jednu stranu vláda Petra Fialy (ODS) nabírá tisíce státních zaměstnanců a na druhé straně křičí, že je potřeba šetřit a odmítá si přitom zmrazit platy. Schodek letošního rozpočtu již dávno přesáhl 300 miliard korun a dále se prohlubuje. Problémem je propad na plánovaných příjmech a vysoké výdaje. Občané šetří anebo jezdí nakupovat do Polska či Německa, kde je levněji, jelikož vláda neřeší drahé potraviny atd., a proto již více než rok klesají tržby v maloobchodě. Tím pádem také vláda vybere méně na DPH, než plánovala. Z důvodu Fialovou vládou nezvládnuté inflace vláda ani nepočítala s mimořádnou valorizací důchodů. Zásadním problémem jsou potom vládou příliš vysoko zastropované ceny energií u jejich distributorů. Očekávané příjmy zejména z dividend ČEZu a tzv. windfall tax jsou také hluboko pod vládním očekáváním, protože firmy optimalizovaly svá daňová přiznání. Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní a využije všech demokratických a zákonných možností, aby soubor těchto 57 norem v 55 zákonech nebyl pětikoalicí prosazen. Zároveň představíme celou řadu pozměňovacích návrhů, abychom pomohli našim firmám a občanům.

Radek Rozvoral SPD

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

