Rozvoral (SPD): Zásadně odmítáme navyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let!

Hnutí SPD naopak od Fialovy asociální vlády chce, aby byla přijata opravdová důchodová reforma, která bude mít podporu všech politických subjektů zastoupených v Poslanecké sněmovně a hlavně ji pozitivně přijali současní i budoucí příjemci penzí. Vládou navržená „reforma“ připravená ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), pouze postupně prodlužuje věk odchodu do důchodu nad hranicí 65 let a upravuje parametry výpočtu nových důchodů s cílem, aby průměrné nové důchody nerostly rychleji než průměrná mzda. To znamená, že v průběhu let 2026 až 2036 má zpomalit meziroční nárůst nově přiznaných důchodů. Vládní pětikoalice chce, aby tyto změny byly účinné od prvního ledna 2026.

Zastáváme názor, že důchodový systém musí být plně garantován státem výhradně formou jeho průběžného financování. Je pro nás nepřípustné zavádět jakoukoli podobu povinných odvodů do soukromých penzijních fondů. Odmítáme argumenty vládních politiků, že stát na financování důchodů dle současných pravidel nemá a v budoucnu nebude mít dostatek financí. Klíčové je reformovat celé ekonomické prostředí, udržet míru inflace dlouhodobě na co nejnižších hodnotách a současně maximalizovat příjmy tzv. důchodového účtu bez zvyšování sazeb sociálního pojištění.

Jde hlavně o boj proti únikům daní a pojistných odvodů na černém trhu práce, o reformu podoby zaměstnávání lidí v exekucích, o motivační podporu dobrovolného setrvání v zaměstnání lidí v předčasných i v řádných důchodech, o obsazení desítek tisíc volných pracovních míst občany, kteří se dlouhodobě práci vyhýbají a pobírají sociální dávky, o důsledné vymáhání daňových nedoplatků či o vytvoření podmínek pro zvyšování mezd. Rozhodně by stát neměl šetřit na seniorech, kteří celý život pracovali, a nyní si bezesporu zaslouží přijatelný důstojný důchod.

Jsme rádi, že současná vládní pětikoalice alespoň podporuje odpuštění odvodů při práci v důchodovém věku a nižší krácení předčasné penze lidem, kteří odpracovali 45 let, které jsme navrhli. Součástí našeho návrhu je také nastavení aktivní prorodinné politiky za účelem podpory porodnosti v pracujících rodinách, kde navrhujeme výraznější daňové zvýhodnění za vychovávané děti, zvýšení porodného, bezúročné manželské půjčky, státní či obecní podporu výstavby a provozování dostupného nájemního bydlení atd. Bude-li hnutí SPD součástí příští vlády, tak tyto své návrhy prosadí.

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

