SOCDEM: Konsolidační balíček tahá peníze z domácností, nabízíme jiné řešení

Vládní konsolidační balíček tahá za kratší konec provazu. Místo toho, aby Ministerstvo financí přichystalo rozsáhlejší reformu, která by zmodernizovala daňový systém, sahá dílčími úpravami do rozpočtů rodin, samoživitelů, seniorů, pracujících a drobných živnostníků.

„Bezradnost vlády dokazuje fakt, že sama reagovala na zpackaný konsolidační návrh vlastním komplexním pozměňovacím návrhem o 250 stranách. Ani tak nedokázala rozptýlit pochyby o svých krocích, spíše naopak,“ komentuje snažení vlády zlepšit státní rozpočet předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. „Opět jsme svědky přestřelky mezi vládou a opozicí, která postrádá věcnou rovinu, a je rétorickou exhibicí několika málo poslanců,“ dodává.

Podle propočtů ekonomů vytáhne konsolidační balíček z rodinných rozpočtů 70 miliard korun. Asociace nájemního bydlení zase varuje, že průměrné nájemné u bytu o rozloze 60 metrů čtverečních se kvůli opatřením vlády zvýší o 2000 korun (vyšší DPH na služby a vyšší daň z nemovitostí). „V době, kdy vzhledem k nezvládnuté inflaci klesají reálné mzdy, je to další citelný zásah pro sociálně slabé skupiny domácností,“ konstatuje Michal Šmarda.

Připomíná také, že ODS spolu s ANO a SPD v roce 2020 připravily zrušením superhrubé mzdy a EET rozpočet každoročně o 130 miliard korun. „Nyní ministr financí Zbyněk Stanjura mluví o snížení deficitu v příštím roce o 97 miliard a v tom následujícím o 150 miliard Kč. S opatřeními, která navrhuje vláda, jde o velmi optimistické prognózy,“ dodává předseda SOCDEM.

Sociální demokracie na rozdíl od současné parlamentní opozice sestavila návrh konsolidačních opatření, která jsou alternativou pro vládní řešení. „Naše opatření se nedotknou těch, kteří krizi nezavinili, ale zaplatili za ni již příliš,“ představuje hlavní myšlenku Michal Šmarda. Úpravou zdanění je ČR schopna získat do rozpočtu 180 až 200 miliard korun ročně. A to, aniž by se sahalo do kapes pracujících, drobných živnostníků, seniorů nebo samoživitelek.

Návrhy SOCDEM nejsou novinkou, některé změny dokonce před volbami podporovaly jednotlivé strany současné vládní koalice. Jde například o znovuzavedení progresivní daně z příjmu jak právnických, tak fyzických osob. Ta by se týkala firem se stamilionovými a miliardovými zisky nebo lidí s vysoce nadprůměrnými příjmy. Mezi další navrhované změny patří zavedení progresivní bankovní daně z aktiv (nikoliv zisku), dále ve světě běžně používanou daň z kapitálových výnosů, digitální daň nebo zvýšení úhrad za vydobyté nerosty, aby odpovídaly zvyklostem v okolních zemích.

„U daní prosazujeme solidární přístup. Proto odmítáme plošné zvýšení daně z nemovitostí, ale chceme zavést daň až od určité výše, například nad 100 milionů Kč,“ uvedl Michal Šmarda.

Kromě výnosů z vyšších daní Sociální demokracie hledá především úspory v dotacích pro velké firmy. Nevratné dotace by měly dostávat pouze veřejné instituce a neziskový sektor, především ve zdravotnictví a sociálních službách.

„Česká republika si také nemůže dovolit přijít o prostředky z Evropské unie. V Národním plánu obnovy, který vláda v létě po dvou letech aktualizovala, je k dispozici téměř 180 miliard korun v dotacích a dalších asi 315 miliard v úvěrech. Vláda však otálí a vážně hrozí, že tyto prostředky nedokáže ČR vyčerpat,“ poukazuje na další zdroj využitelných příjmů předseda sociálních demokratů Michal Šmarda.

