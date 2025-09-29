Šťastný (PRO): Rekordní deficity, rozpočtová opatření šitá horkou jehlou

30.09.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hodnocení končící vlády Petra Fialy.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Nové logo strany PRO

Dneska jsem se rozhodl dát vládě Petra Fialy vysvědčení. Tvrdě a podle reality, ale poctivě, ne podle PR. Fakt jsem hledal i co se povedlo. Marně...

Plnění slibů – 4

Slib 130 % průměrné mzdy pro učitele: na papíře platy rostly, ale inflace je sežrala. Reálně jsou učitelé na tom hůř, než vláda slibovala. Křivoklátsko – slíbený národní park, nakonec jen memorandum a odklad.

Ekonomika a životní úroveň – 4

Slib snížit náklady domácností, hlavně energie. Ve skutečnosti lidé platili rekordní ceny a kompenzace byly zpožděné a složité. Reálné mzdy klesly tři roky po sobě.

Správa státu a finance – 5

Slib ozdravit veřejné finance a udělat pořádek ve státní správě. Skutečnost: rekordní deficity, rozpočtová opatření šitá horkou jehlou, zákony s chybami a zpožděními. Boj s korupcí a střety zájmů se nepohnul.

Sociální oblast – 4

Slib systémové reformy důchodů a lepší dostupnosti zdravotnictví. Realita: jen dílčí úpravy, dlouhé čekací lhůty, personální krize ve zdravotnictví.

Zahraniční politika – 5

Podpora Ukrajině a pevná spolupráce v EU a NATO jsou jasné. Jenže zahraniční politika má být azimut do všech světových stran. Jednostranná orientace znamená i uzavírání si ekonomických trhů. V tomhle vláda neukázala potřebnou šíři.

Celková známka – 4

Na přechod do další třídy to ještě stačí, ale spíš už hrozí debakl. Pokud by měla pokračovat bez změny, skončí to propadnutím. Vláda země není školní docházka, maturita ani vysoká škola – je to vědecká činnost na nejvyšší úrovni. A pokud někdo nedokáže držet směr sám, nestačí mu žádný „geniální asistent, který ho vede za ruku“.

Co si o tom myslíte vy? Má tahle vláda podle vás na lepší známku, nebo je čas přestat hrát si na školu?

