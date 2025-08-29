SPD: Volební desatero

SPD a spojenci jsme zveřejnili své volební desatero, se kterým vstupujeme do nadcházející kampaně. Programové priority kladou důraz na sociální jistoty a ochranu českých občanů.
1. LEVNÉ KVALITNÍ POTRAVINY
Je nutné zajistit dostupné a kvalitní potraviny. Proto slibujeme, že budeme dohlížet na obchodní řetězce, aby nešidily lidi.
2. ZLEVNÍME ENERGIE
NE Green Dealu! Významnou část desatera tvoří energetická politika – odmítáme Green Deal a chceme vrátit tvorbu cen energií pod kontrolu státu.
3. Důstojné DŮCHODY PRO SENIORY a zdravotně POSTIŽENÉ OBČANY
Sociální oblast zdůrazňuje zejména závazek k důstojným důchodům pro seniory i zdravotně postižené. SPD prosazuje zachování hranice odchodu do penze na maximálně 65 let a pravidelnou valorizaci důchodů.
4. BEZPEČÍ A NE masové MIGRACI
Dalším bodem je bezpečnost. Jednoznačně odmítáme masovou migraci a stavíme se proti Migračnímu paktu EU.
5. Dostupné zdravotnictví pro všechny.
V oblasti zdravotnictví požadujeme návrat výroby léků do České republiky, aby byly dostupné všem občanům.
6. DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO LIDI
V otázce bydlení plánujeme podpořit družstevní bytovou výstavbu, uvolnění státních pozemků a zjednodušení stavebních procesů.
7. STOP cenzuře
PRAVDA není zločin. SPD se také staví proti cenzuře a prosazujeme svobodu slova bez trestání za názory.
8. PENÍZE ČECHŮM A MORAVANŮM
Dalším bodem je podpora zaměstnanosti, kdy slibujeme férové mzdy místo levné pracovní síly. Rovněž odmítáme vyplácení dávek cizincům a »nepřizpůsobivým«.
9. ŽÁDNÉ DÁVKY PRO CIZINCE A NEPŘIZPŮSOBIVÉ
Součástí programu je i revize pobytu Ukrajinců v Česku.
10. ČESKÁ REPUBLIKA NA 1. MÍSTĚ
Zákon o referendu! Závěrečný desátý bod vyzdvihuje princip přímé demokracie. Chceme zákon o celostátním referendu, ve kterém by občané mohli rozhodovat i o členství České republiky v EU a dalších věcech.
Celý program zveřejníme při zahájení horké fáze kampaně 8. září. SPD Tomia Okamury jde do sněmovních voleb, jež se konají 3. a 4. října, s podporou Trikolory, Svobodných a strany PRO.
Ve většině průzkumů se toto národně-konzervativní spojenectví pohybuje na třetí místě za hnutím ANO a vládnoucí koalicí SPOLU. SPD a spojenci se chceme podílet na příští vládě. Proto volte číslo 6. Děkujeme vám!
